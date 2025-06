VIDEO Un incendiu de vegetație face ravagii la periferia Atenei. Autoritățile au emis ordine de evacuare

Peste 100 de pompieri greci încercau din răsputeri luni să țină sub control un incendiu de vegetație care a făcut ravagii într-o pădure deasă de lângă un sat aflat la nord-est de capitala Atena și care le-a obligat pe autoritățile elene să emită ordine de evacuare, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Asistați de 17 aeronave și 30 de vehicule umplute cu apă, 120 de pompieri au fost trimiși în satul Ano Souli, situat la circa 40 de kilometri de Atena. Locuitorii din acest sat și cei din orașul apropiat Maraton au primit ordinul de a-și părăsi locuințele.

🔥 A massive wildfire has broken out in Ano Souli near Marathon, Greece.



About 90 firefighters, supported by aircraft and helicopters, are fighting the flames.



