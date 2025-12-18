VIDEO Un pui de urs polar orfan și-a găsit o mamă adoptivă într-o situație documentată doar de câteva ori în sălbăticie

Mama și cei doi pui ai ei, fotografiați de cercetătorii din Canada, FOTO: / AFP / Profimedia Images

Cercetătorii care monitorizează urșii polari sălbatici din nordul Canadei au fost martorii unui eveniment extrem de rar: o ursoaică a adoptat un pui care nu era biologic al ei, relatează BBC.

Ursoaica în vârstă de cinci ani și puii ei, în vârstă de aproximativ 10–11 luni, au fost observați și surprinși pe cameră în timpul migrației anuale a urșilor polari de-a lungul coastei vestice a Golfului Hudson, în apropiere de Churchill, un oraș faimos pentru populația de urși polari din împrejurimi.

„Este neobișnuit”, a declarat Alyssa McCall, cercetătoare la Polar Bears International, într-un videoclip. „Nu știm cu adevărat de ce se întâmplă acest lucru… dar știm că nu se întâmplă deloc des”, a subliniat ea.

Cercetătorii afirmă că acesta este abia al 13-lea caz cunoscut de adopție în rândul celor 4.600 de urși studiați timp de aproape cinci decenii în această zonă.

Ursoaica a fost capturată pentru prima dată în primăvara aceasta, când a ieșit din bârlogul său de maternitate. La acel moment, avea un singur pui, pe care oamenii de știință l-au marcat pentru studiu.

În toamnă, ea a fost observată din nou, dar de data aceasta cu doi pui – puiul original, care fusese deja marcat, și un altul fără marcaj. Cercetătorii nu sunt siguri ce s-a întâmplat cu mama biologică a noului pui, însă încearcă să o identifice prin probe genetice.

In a rare occurrence, researchers say a polar bear mom adopted a cub that wasn't her own. pic.twitter.com/XpbZdMRWYD — The Associated Press (@AP) December 17, 2025

Cercetătorii spun că ambii pui ai ursoaicei par sănătoși

„Urșii au nevoie în zilele noastre de tot ajutorul posibil, având în vedere schimbările climatice”, a spus Evan Richardson, cercetător specializat în urși polari la Environment and Climate Change Canada, într-o declarație video. „Dacă femelele au ocazia să preia un alt pui, să aibă grijă de el și să-l înțarce cu succes, este un lucru bun pentru urșii din Churchill”, a adăugat acesta.

Urșii polari din sălbăticie au doar o șansă de 50% de a supraviețui până la vârsta adultă, însă faptul de a avea o mamă care să îi îngrijească le îmbunătățește șansele.

Cercetătorii au declarat că ambii pui ai ursoaicei par să fie sănătoși și că vor rămâne probabil alături de mama lor până la vârsta de aproximativ doi ani și jumătate.

În continuare, se așteaptă ca familia să se îndrepte spre gheața marină, unde puii vor învăța de la mama lor cum să vâneze foci și să supraviețuiască pe cont propriu.

„Este pur și simplu reconfortant să știi că urșii au grijă unii de alții”, a subliniat Richardson.