VIDEO Viral: Un robot umanoid a scăpat de sub control într-un restaurant chinezesc și angajații abia l-au oprit

Un robot dansator a luat-o razna într-un restaurant chinezesc din California, statul american în care se află Silicon Valley, spărgând farfurii și făcând bețișoarele pentru mâncat să zboare, în loc să-și execute mișcările programate, relatează CNBC.

Robotul a fost surprins video de un client al lanțului chinezesc de restaurate Haidilao apropiindu-se de o masă înainte de a lovi de ea, apoi răsturnând ustensile și mâncare în fața clienților. Se poate vedea cum angajații încearcă cu greu să-l țină sub control în timp ce acesta dansează haotic.

În cele din urmă, este nevoie de trei ospătari pentru a ține robotul de o curea de la nivelul gâtului și a-l trage departe de mese, în timp ce acesta continuă să-și miște picioarele și să gesticuleze.

Lanțul de restaurante a declarat într-un comunicat pentru NBC News că robotul „nu funcționa defectuos și nu era scăpat de sub control”. Haidilao a precizat că mișcările efectuate de robotul din Cupertino sunt preprogramate, însă au avut loc într-un „spațiu mai restrâns decât de obicei”.

„În acest caz, robotul a fost adus mai aproape de o masă, la cererea unui client, ceea ce nu reprezintă mediul său obișnuit de operare”, afirmă compania în comunicat. „Spațiul limitat i-a afectat mișcarea în timpul reprezentației”, mai spune aceasta.

Angajații restaurantului n-au activat „kill switch”-ul robotului

Haidilao folosește de mult timp inteligența artificială și robotica în restaurantele sale din întreaga lume, inclusiv în restaurantul său inteligent din Beijing, care dispune de roboți-ospătari și mașini automate pentru amestecarea supelor.

Robotul din videoclip face parte din sistemul de servicii și divertisment din interiorul restaurantului, fiind programat să execute mișcări de dans pentru clienții lanțului.

Joanna Stern, analista principală pentru tehnologie de la NBC News, a spus că acest robot ar trebui să aibă un buton de oprire de urgență, un așa-zis „kill switch”, însă angajații din videoclip nu par să știe cum să-l folosească.

„Nu m-aș îngrijora prea mult că acest robot ar putea să o ia razna, să iasă din restaurant și să facă cine știe ce. Cred că este mai degrabă vorba despre un risc fizic aici”, a spus Stern.