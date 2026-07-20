VIDEO Un român din Veneția suspectat că este hoț de buzunare, la un pas să fie linșat de turiști. A fost salvat de faimoasa „Lady Pickpocket”

Bărbatul a ajuns la poliție alături de turiștii care au formulat o plângere împotriva lui, acuzându-l că le-a furat un portofel, scrie cotidianul italian Corriere della Sera.

Un bărbat suspectat că era hoț de buzunare a fost la un pas de a fi linșat pe podul Rialto din Veneția, înconjurat și doborât la pământ de un grup de turiști asiatici cărora le dispăruse un portofel. Ziarul Corriere della Sera scrie că suspectul este un cetățean român.

Potrivit informațiilor, bărbatul a fost salvat de consiliera municipală Monica Poli, care a devenit faimoasă pe rețelele sociale după ce a început o campanie de denunțare a hoților de buzunare din Veneția.

Venezia ,turisti cinesi bloccano borseggiatore 🔥👇💥penso sia la prima volta che accade ,il borseggiatore piange e si lamenta e un foltissimo gruppo di turisti assiste facendo foto 💥👇🔥💥👇🔥 pic.twitter.com/kzoQd5X2Fg — Luca Pecoraro (@pecoraroluca883) July 18, 2026

„Eram în apropiere. Auzind țipetele, am alergat acolo crezând că s-a întâmplat ceva. Apropiindu-mă, l-am văzut pe hoțul de buzunare, denunțat de multe ori și pentru agresiuni, bătăi și fapte obscene, nemișcat la pământ, reținut și imobilizat de grupul de turiști care dădeau de înțeles că îl considerau responsabil pe cetățeanul român”, a spus Poli, citată de cotidianul italian.

Bărbatul i-a cerut ajutorul

Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc joi seara. Imediat ce consiliera s-a apropiat, suspectul i-a cerut ajutorul.

„Le-am cerut tuturor să rămână calmi, având în vedere că lucrurile luau o turnură urâtă, fără a recurge la violență, iar între timp am sunat la 112”. În jur se aflau zeci de persoane care se limitau să țină telefonul mobil în mână și să filmeze, fără să acorde ajutor și fără să alerteze poliția.

„Nu puteam să trec cu vederea și să mă prefac că nu am văzut nimic”, a spus Poli.

„Turiștii îmi spuneau că au fost jefuiți. Nu era ușor să comunic cu ei, probabil coreeni, deoarece nu înțelegeau bine limba engleză. A fost o situație în care a trebuit să-mi păstrez calmul, îndemnându-i și pe ceilalți să facă la fel, în timp ce așteptam sosirea forțelor de ordine”, a adăugat ea.

La scurt timp, patrulele poliției locale au preluat controlul, efectuând verificările necesare la secție. Corriere scrie că portofelul nu a fost găsit.

Monica Poli și problema hoților de buzunare din Veneția

„Regretul meu este că mă gândesc de câte ori l-am semnalat pe acel bărbat. Am un articol de ziar de acum zece ani. Pe atunci era unul dintre suspecții unei anchete a parchetului, astăzi îl regăsesc la Rialto, parcă nu s-ar fi schimbat nimic”, a spus Monica Poli.

Consiliera este cunoscută în toată Italia sub porecla de pe rețelele sociale, „Lady Pickpocket”, câștigată printr-o campanie desfășurată în mare parte pe cont propriu, în care îi confruntă pe hoți în timp real pe străzile și canalele din Veneția, filmând întâlnirile și avertizând turiștii cu mesajul „Attenzione pickpocket!”.

Clipurile sale au strâns milioane de vizualizări și au transformat-o într-una dintre cele mai recunoscute figuri ale activismului popular împotriva criminalității din oraș.

Această vizibilitate nu a venit fără un preț. Poli a fost atacată fizic de mai multe ori în ultimii doi ani de aceiași hoți de buzunare.

În ianuarie 2025, un suspect pe care tocmai îl demascase a urmărit-o, a apucat-o de gât și a aruncat-o la pământ.

Cu o altă ocazie, lângă Rialto, un recidivist poreclit „Sputacchio”, cunoscut pentru faptul că scuipa pe oricine îi întrerupea furturile, a împins-o și a amenințat-o atât de grav încât a fost nevoită să folosească spray cu piper pentru a se apăra.

Faima i-a adus și un mandat de consilieră municipală, câștigat la alegerile locale.