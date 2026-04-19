VIDEO Un rus și un ucrainean au furat peste 15.000 de euro de la un preot din Teleorman. Unde au fost prinși

Un preot din Teleorman a rămas fără borseta în care avea 60.000 de lei, 3.800 de dolari și 400 de euro, după ce a fost ținta unui furt, într-un hipermarket din București. Preotul spune că avea banii aceștia pentru a cumpăra alimente pentru persoane nevoiașe.

Suspecții furtului sunt un cetățean ucrainean de 56 de ani și un complice rus de 52 de ani. Ucraineanul a profitat de un moment de neatenție al preotului pentru a sustrage borseta, fiind apoi așteptat în exterior de către bărbatul rus, aflat într-un autoturism pregătit pentru plecare, potrivit Digi 24 și Antena 3 CNN.

În total, aceștia au fugit cu 15.388 de euro și au intrat cu mașina pe autostrada A1. Imediat după faptă, cetățeanul ucrainean și-ar fi ras barba și și-ar fi schimbat hainele pentru a nu fi recunoscut, aspect considerat un indiciu de premeditare, mai preciează sursa citată.

Cei doi bărbați au fost monitorizați în trafic și interceptați de polițiști pe A1, la kilometrul 289, pe sensul de mers către Deva. Anchetatorii suspectează că aceștia intenționau să părăsească România.

Borseta a fost găsită abandonată într-o zonă cu vegetație din apropierea autostrăzii, unde suspecții ar fi aruncat-o pentru a îngreuna identificarea bunurilor. Întregul prejudiciu a fost recuperat și restituit preotului, a transmis Poliția Capitalei.

Bărbații au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 21, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și tăinuire.