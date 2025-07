VIDEO Un tronson de autostradă de lângă Capitală are șanse să fie inaugurat parțial mai devreme de termen. Cum arată acum

Cel mai în urmă tronson al autostrăzii de centură A0 a Capitalei a primit undă verde de construcție pe toată distanța abia în primăvară, dar autoritățile de la Transporturi speră că aproape jumătate din el să fie deschis circulației cu aproape șase luni înainte de termen, unind prin autostradă două drumuri naționale importante.

O asociere de constructori italieni și români sunt responsabili de realizarea celor 18 km care să unească A0 de la DN1 până la continuarea spre A1. Odată finalizat, va fi ultima piesă din puzzle care va forma autostrada A0 de aproape 100 de kilometri care înconjoară cu totul Capitala.

„Evoluția șantierului este una bună, iar lucrările sunt in graficul contractat. Vă reamintesc că am demarat execuția lucrărilor în luna Martie a acestui an, iar finalizarea acestora va fi la sfârșitul anului viitor. Vizăm, împreuna cu antreprenorii, finalizarea unui prim tronson, intre DN1 și DN1A, înainte de termen cu aproximativ 6 luni – mai 2026”, a transmis secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu.

De la intersecția cu DN1 spre vest există și în prezent doi kilometri de autostradă până în dreptul localității Corbeanca, kilometri rămași muzeu de când UMB a finalizat tronsonul adiacent (Lotul 2) în 2023. Acum, constructorii români de pe Lotul 1 speră să continue bucată de autostradă nefolosită până la viitorul nod rutier cu DN1A – circa 8 kilometri de autostradă.

Realizarea lucrărilor în avans față de termenul contractual ar putea fi posibilă și prin prisma faptului că cei 8 km au un grad redus de dificultate, neavând nici o structură importantă de-a lungul lor, în afară de un pasaj prin care DN1A supratraversează viitoarea A0.

De altfel, singurele poduri mai mari pe care constructorul italian le are de executat sunt pe restul lotului, de la DN 1A până la continuarea A0 spre intersecția cu A1. Mai exact, constructorii au de executat un pod prin care autostrada să supratraverseze calea ferată București – Pitești, iar mai încolo un alt pod lung prin care autostrada trece atât peste DN7, cât și peste calea ferată București – Pitești.

Autostrada împărțită între doi constructori, fiecare execută câte jumătate

Pe acest lot, în lungime de 17,5 km, există doi antreprenori dintr-o asociere româno-Italiană care desfășoară activități pe sectoare distincte.

Cei doi construcori au semnat un contract în toamna lui 2023 pentru 815 milioane de lei, cu termen 12 luni proiectare și 22 luni execuție.

Prima autorizație parțială de construire a venit abia în 2024, iar abia în acest an în februarie tot tronsonul a primit undă verde pentru lucrări.

„Constructorul român (Retter Management) se ocupă de construcția sectorului de 8 km cuprins intre km 12+120 și km 20+000 (Buftea DN1A – Corbeanca DN1)”, transmite CNAIR

Lotul 1 din A0 Nord (DJ601 – Corbeanca/DN1)