VIDEO. Urs filmat în Brașov la câteva străzi distanță de Piața Sfatului

Un urs de dimensiuni medii a fost surprins alergând pe una dintre străzile orașului.

„Urs filmat acum 10 minute în Brașov, în zona Facultății de Silvicultură”, este mesajul care însoțește filmarea postată miercuri pe pagina de Facebook a publicației locale Covasna 45.

Filmarea este făcută dintr-o mașină, iar în ea se vede cum ursul aleargă pe trotuar, iar apoi trece pe stradă, în timp o dubă se apropie de el.

Facultatea de Silvicultură din Brașov se află la nici 10 minute de mers pe jos de Piața Sfatului, cel mai cunoscut punct central al orașului, alături de Biserica Neagră.