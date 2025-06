VIDEO Ursula von der Leyen intră în confruntare directă cu guvernul Ungariei, din cauza marșului LGBT interzis / Replică instantă a lui Viktor Orban

„Către comunitatea LGBTIQ+ din Ungaria și de dincolo de granițele acesteia: voi fi întotdeauna aliata voastră”, a afirmat Ursula von der Leyen, într-un mesaj video.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat Ungaria să permită desfășurarea Budapest Pride, paradă programată pentru acest weekend, „fără teama de sancțiuni penale sau administrative împotriva organizatorilor sau participanților”.

Apelul reprezintă cea mai directă intervenție a Ursulei von der Leyen în noua confruntare dintre guvernul lui Viktor Orban și Comisia Europeană, scrie Euronews.

„Către comunitatea LGBTIQ+ din Ungaria și de dincolo de granițele acesteia: voi fi întotdeauna aliata voastră. Aveți toate motivele să fiți mândri”, a spus șefa Comisiei, într-un mesaj video publicat miercuri seară pe rețelele de socializare.

„Europa este mai puternică și mai bogată datorită vouă. Sunt de partea voastră. Astăzi și în fiecare zi”, a adăugat ea.

I call on the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead.



Without fear of any criminal or administrative sanctions against the organisers or participants.



To the LGBTIQ+ community in Hungary and beyond:



I will always be your ally. pic.twitter.com/Wz0GBFRz8C