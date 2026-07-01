VIDEO Val de atacuri ucrainene. Rachetele au lovit la 1.300 de kilometri de linia frontului, adânc în inima Rusiei

Ucraina a lovit o rafinărie de petrol din Ufa, Rusia, precum și o instalație militară-industrială strategică din regiunea Penza, care produce componente pentru sisteme de rachete, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Ucraina a anunțat miercuri dimineață că a lovit pentru a doua oară rafinăria din Ufa, în cadrul campaniei de atacuri cu rachete pe care Ucraina o desfășoară în prezent.

Volodimir Zelenski a precizat că instalația se află la mai mult de 1.300 de kilometri de linia frontului.

Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ a precizat că este vorba despre rafinăria Bashneft, scrie Kyiv Post.

Zelenski a mai spus că forțele ucrainene au lovit o instalație din regiunea Penza implicată în dezvoltarea și producția de componente pentru rachete utilizate în atacurile rusești asupra orașelor ucrainene.

For the second time, our sanctions in response to Russia’s prolongation of the war have reached the oil refinery in Ufa, one of Russia’s largest producers of lubricants. The distance is more than 1,300 kilometers from the frontline.



Also in the Penza region, our weapons reached… pic.twitter.com/6XB9jPpCoY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

El a adăugat că distanța până la ținta din Penza era de aproximativ 600 de kilometri de la linia frontului.

„Acesta este un răspuns just la tot ceea ce face Rusia împotriva noastră”, a declarat Zelenski. „Este nevoie de pace, iar Rusia trebuie să pună capăt acestui război. Conducerea rusă are toate posibilitățile de a face acest lucru”, a spus el.

Penza, sub asalt

Anterior, canalele rusești de pe Telegram au anunțat atacurile cu drone asupra orașului Penza în dimineața zilei de miercuri.

Au fost declanșate alerte de raid aerian, iar locuitorii au semnalat explozii.

Guvernatorul local Oleg Melnicenko a confirmat atacul, precizând că resturile dronei au avariat liniile electrice și au căzut pe o clădire în construcție.

El a declarat că nu s-au înregistrat victime.

Ulterior, acesta a afirmat că un atac cu dronă a vizat chiar orașul, adăugând că serviciile de urgență interveneau la fața locului.

Postările de pe rețelele sociale au sugerat prezența unui fum dens în apropierea Uzinei de Rulmenți de Stat după atac.

Observatorii OSINT de la Exilenova+ au afirmat că analiza geolocalizării indică o lovitură asupra Institutului de Cercetări Științifice pentru Măsurători Fizice (JSC „NDIFI”), care produce senzori utilizați în aviație și în sistemele de rachete.

Importanța țintelor

Se pare că această unitate face parte din structura Roscosmos și se află sub sancțiuni din partea SUA și a Ucrainei.

Potrivit Exilenova+, compania dezvoltă senzori de presiune, precum și senzori de deplasare liniară și unghiulară utilizați în echipamentele aeronautice.

Produsele sale sunt utilizate în avioane, elicoptere și diverse sisteme de armament, inclusiv rachetele balistice intercontinentale (ICBM) Bulava, Topol-M, Sineva și sistemele de rachete Iskander.

De asemenea, compania furnizează senzori de presiune pentru motoarele utilizate la rachetele de croazieră Kh-101 și Kh-59M2/Kh-59M2A, precum și sisteme de măsurare pentru aeronava Su-34. Pentru avionul de vânătoare Su-57, se pare că produce senzori de presiune absolută DAV-096.

Ce spun rușii

Agenția de presă rusă Astra a confirmat, de asemenea, că una dintre instalațiile atacate din Penza este SA „NDIFI”.

În plus, Astra, citând o analiză OSINT, a relatat că substația electrică Maiak din Penza – situată în apropierea fabricii de celuloză și hârtie Mayak (SA „Mayak”) – a fost, probabil, și ea lovită.

OJSC „Mayak” este cea mai veche fabrică de celuloză și hârtie din Penza, fondată în 1850, și se numără printre cei mai mari producători de produse din hârtie din Rusia.

Zelenski nu a precizat în declarația sa numele instalațiilor vizate, iar autoritățile ruse, în mod tradițional, nu dezvăluie astfel de detalii.

În același timp, grupurile de monitorizare nu au confirmat încă în mod independent un atac asupra fabricii de rulmenți.

Între timp, Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că a interceptat și distrus peste noapte 179 de drone ucrainene în mai multe regiuni, inclusiv în zonele de frontieră și în Rusia centrală, precum și deasupra Mării Negre și a Mării Azov.