VIDEO Zăpadă rară în august într-o capitală în care n-a mai nins de 15 ani: „Este ca într-un basm de iarnă”

Temperaturile au scăzut brusc în întreaga Nouă Zeelandă, pe fondul unui val de frig venit din Antarctica. Fenomenul i-a încântat pe locuitorii capitalei Wellington, unde a nins pentru prima dată în ultimii 15 ani, și le-a oferit locuitorilor unui oraș din emisfera sudică ocazia de a schia pe străzi, relatează The Guardian.

Frontul rece a învăluit țara marți, o mare parte din locuitorii săi trezindu-se cu temperaturi sub pragul înghețului, brumă, ninsori, grindină și un vânt extrem de rece și tăios.

Condițiile severe au persistat și miercuri dimineață, când în trei localități de pe Insula de Sud s-au înregistrat temperaturi de -9°C. Unele autostrăzi au fost închise, iar în anumite zone de pe coasta de est a Insulei de Nord oamenii s-au trezit sub furtuni puternice de grindină.

În Wellington, un amestec de lapoviță și ninsoare a ajuns imediat după prânz.

Angajații din birouri au ieșit în grabă din clădiri pentru a se bucura de fulgii de zăpadă, iar locuitorii entuziasmați și-au exprimat surprinderea și bucuria pe rețelele sociale, unde au publicat numeroase imagini și videoclipuri.

Locuitorii Wellington-ului, încântați de zăpadă

„Este ca într-un basm de iarnă”, a scris un utilizator pe rețelele sociale. „Ninsoare în Wellington?! Incredibil! Ce mod minunat de a transforma o zi obișnuită”, a scris un alt utilizator.

„Îmi place cât de sincer și molipsitor este entuziasmul oamenilor. M-am uitat pe fereastra biroului meu și am văzut că fiecare fereastră a clădirii de vizavi era plină de oameni care priveau ninsoarea”, a scris cineva pe Reddit.

Elevii din Dunedin, al doilea cel mai mare oraș de pe Insula de Sud, au fost trimiși acasă marți, după ce orașul a fost acoperit de zăpadă, iar mulți au profitat de ocazie pentru a se bucura din plin de vreme.

Înregistrări video difuzate de presa locală au surprins locuitori coborând cu snowboardul pe străzile orașului, iar un schior curajos a fost filmat coborând în viteză pe Baldwin Street, recunoscută de Guinness World Records drept cea mai abruptă stradă din lume.

Poliția a intervenit la mai multe incidente în care autoturisme au derapat și au ieșit de pe carosabilul acoperit de gheață și i-a îndemnat pe oameni să evite deplasările.

Potrivit MetService, serviciul național de meteorologie din Noua Zeelandă, temperaturile urmau să crească pe parcursul zilei de miercuri, însă aveau să scadă din nou în timpul nopții, iar dimineața de joi ar putea fi cea mai rece din acest an în unele regiuni ale țării.