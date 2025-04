VIDEOINTERVIU Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, care a câștigat procesul cu George Simion: „Acest general a spus că «Da», a fost informat, știe că George Simion s-a întâlnit cu persoane de la FSB în regiunea Cernăuți”

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, spune că ucrainenii au ajuns la Simion monitorizând un rus. „Nu George Simion era urmărit, ci aceia care reprezentau Rusia acolo sau lucrau pentru Rusia și s-a nimerit și el în vizorul lor atunci când s-a întâlnit cu ei”, a spus Șelaru, într-un interviu pentru publicul HotNews.

Potrivit lui Șalaru, liderul AUR s-a întâlnit în 2013-2014, la Cernăuți, cu un reprezentant al serviciului de securitate rusesc (FSB), care era monitorizat de serviciile de informații ucrainene.

Șalaru recunoaște că nu știe ce au discutat Simion și rusul urmărit de ucraineni. De asemenea, admite că Simion ar fi putut să nu știe că se întâlnește cu agenți ruși, care puteau să se prezinte drept oricine, de vreme ce lucrau sub acoperire în Ucraina.

Informația despre întâlnire a fost transmisă de ucraineni către SIS (serviciului special moldovenesc) și, ulterior, a ajuns la el, în calitate de ministru al Apărării din Republica Moldova, în 2015-1016.

Șalaru spune că îl știe pe Simion și că, ani de zile, a crezut în patriotismul unionist al acestuia, sprijinindu-l și financiar. Dar că „acum a luat în AUR toate conservele pro-rusești din România”.

Cu mai multe zile înainte de publicarea acestui articol, redacția a solicitat un punct de vedere al lui George Simion, care însă nu a sosit. Îl vom publica, atunci când liderul AUR va răspunde întrebărilor.

Anatol Șalaru a fost ministru al Apărării în Republica Moldova în perioada 2015-2016, iar anterior deputat în Parlamentul de la Chișinău. Declarațiile sale referitoare la George Simion și la întâlnirea acestuia cu un reprezentant al serviciilor de securitate rusești l-au determinat pe liderul AUR să-l dea în judecată pe Șalaru. Fostul ministru a câștigat, cu precizarea că, exact ca în România, asta nu înseamnă automat că afirmațiile lui Șalaru sunt adevărate. Judecătorii din Republica Moldova au decis doar că Simion nu a fost lezat prin aceste declarații ale fostului ministru moldovean.

În 2021, George Simion, folosindu-și pașaportul diplomatic de parlamentar, a încercat să ajungă în Moldova, dar fără succes. În prezent, George Simion are interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova până în 1 octombrie 2028.

„Simion a fost invitat să facă cunoștință cu dosarul”

– Domnule Șalaru, ați anunțat recent că ați câștigat, în primă instanță, procesul pe care George Simion vi l-a intentat după ce ați afirmat despre el „că a fost declarat persona non-grata în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe că Simion desfășoară activități ilegale care subminau statul moldovean”. Puteți să ne spuneți care sunt, în opinie dumneavoastră, pericolele asupra Republicii Moldova aduse de domnul Simion?

– Anatol Șalaru: Asta nu știu, ține de competența statului. La fel ca în orice țară civilizată, George Simion a fost avertizat de autoritățile moldovene că va fi declarată persona non-grata.

El a fost invitat să facă cunoștință cu dosarul și i s-au dat la dispoziție două săptămâni ca să-și apere poziția în instanță. Și George Simion nu s-a prezentat și, din această cauză, a fost luat din drum, urcat în mașină și dus la poliția de frontieră românească. A fost predat acolo și de atunci n-a mai putut intra în Republica Moldova.

Acest dosar nu este probabil public, dar a fost trimis în România la solicitarea premierului Ciolacu, care a declarat anul trecut că nu-l poate face public.

Dosarul a fost întocmit, pregătit de către organele abilitate, inclusiv SIS din Republica Moldova (Serviciul de Informații și Securitate – n.r.).

Probabil, s-a ținut cont de mai multe informații din 2013 – 2014, când el și-a desfășurat activitatea în Republica Moldova. SIS a fost informat de serviciile competente din Ucraina despre întâlnirile pe care Simion le-a avut la Cernăuți cu rezidentul FSB (Serviciul Federal de Securitate din Federația Rusă) din regiunea Cernăuți.

Povestea întâlnirii

-De asemenea, ați mai spus: „SIS (serviciul secret moldovenesc) informase autoritățile moldovene că Simion a avut la Cernăuți întâlniri cu agenți ai Moscovei”.

-Când m-a atacat în instanță, George Simion a declarat că eu am mințit când am spus că s-a întâlnit cu un reprezentant al FSB-ului în Cernăuți, dar noi am prezentat toate datele pe care le aveam, inclusiv declarația generalului care era vicedirector la SBU (Serviciul de Securitate al Ucrainei – n.r.), în perioada când George Simion a activat pe la Cernăuți.

Acest general a spus că „da”, a fost informat, știe că George Simion s-a întâlnit cu persoane de la FSB în regiunea Cernăuți.

Adevărul este că nu George Simion era urmărit, ci aceia care reprezentau Rusia acolo sau lucrau pentru Rusia și s-a nimerit și el în vizorul lor atunci când s-a întâlnit cu ei.

Altă confirmare a fost din partea consilierului președintelui ucrainean Mihailo Podolyak, care, într-un interviu, a fost întrebat dacă cunoaște acest caz și el a spus că poate confirma ceea ce au afirmat reprezentanții serviciilor secrete din Ucraina.

Apoi, am prezentat (n.r.- în instanță) și emisiunile înregistrare cu Vlad Filat (fostul prim-ministru al Republicii Moldova în 2009-2013 – n.r.). Când a fost întrebat la două televiziuni a zis: „Da, eu cunosc, am văzut dosarul și confirm ceea ce a spus domnul Șalaru”.

– Domnule Șalaru, dar admiteți că domnul Simion ar fi putut să nu cunoască la acel moment că se întâlnește cu agenții ruși? Sau ar fi putut să fi fost dus în eroare intenționat de către aceștia?

– Eu nu pot să confirm sau să infirm, dacă a știut sau nu. Eu doar am transmis informația pe care am primit-o de la sursa pe care am menționat-o.

Intervenția generalului ucrainean Skipalsky

– Dumneavoastră când ați făcut afirmația despre întâlnirile lui Simion de la Cernăuți, v-ați bazat pe informațiile publice existente pe acest subiect?

– M-am bazat pe ce mi-a spus fostul director SIS în 2014, când mi-a zis că George Simion a fost expulzat în baza activității operative a SIS-ului în Republica Moldova și a informațiilor care le-au primit din Ucraina.

După ce am declarat acest lucru la un portal de știri din România, am fost sunat de o publicație din Ucraina, care a vrut să explic mai în detalii ceea ce știam.

Interviul a apărut după două săptămâni, iar jurnaliștii au explicat întârzierea spunându-mi că au căutat o confirmare în Ucraina. Mi-au spus că au contactat un general, Skipalsky (n.r.- Oleksander Skipalsky, fost adjunct al SBU, serviciul secret ucrainean), care le-a cerut timp să confirme informația.

Abia după două săptămâni, generalul Skipalsky le-a zis: „Da, eu confirm ceea ce s-a declarat în acest interviu. Am vorbit cu ofițeri care în perioada respectivă lucrau la Cernăuți și ei mi-au confirmat că George Simion a fost monitorizat când s-a întâlnit cu reprezentanți ai FSB-ului”.

Această informație am prezentat-o la judecată și, de asemenea, am solicitat instanței să ceară informații și de la SIS și din Ucraina. Dacă a primit informații sau nu, noi nu putem ști pentru că dosarul este secret și noi nu avem acces la secrete de stat. Doar judecătorul are.

„L-am sprijinit inclusiv financiar pe George Simion”

– Din informațiile pe care le cunoașteți și din ceea ce vedeți în activitatea domnului Simon, care totuși ar fi fost scopul acelei întâlniri la Cernăuți cu agenții ruși?

– Nimeni nu poate să vă spună chestia asta. Doar cei care s-au întâlnit sau cei care au monitorizat. Nu știu ce activitate a avut George Simion cu ei, ce servicii și-au prestat unul altuia, dacă au făcut sau n-au făcut mai departe. Acestea sunt lucruri pe care noi nu avem de unde să le știm.

– Ce înseamnă pentru dumneavoastră decizia primei instanțe, cum ar putea fi interpretată?

– Asta o vom afla când vom vedea decizia motivată a instanței.

– Domnul Simon a încercat să vă contacteze direct, în privat, să discute cu dumneavoastră de ce ați declarat aceste lucruri? În general, ați avut vreodată vreo conversație cu domnul Simion?

– Bineînțeles. Noi ne cunoaște foarte bine. Îl cunosc pe George Simion din 2014. L-am sprijinit și financiar, la televiziunea pe care o avea în Republica Moldova. Am fost la multe întâlniri cu el, am colaborat.

La început eu nu credeam aceste lucruri, dar pe urmă mi-am dat seama, văzând acțiunile lui provocatoare în Republica Moldova, că toate activitățile lui erau menite cumva să consolideze „coloana a 5-a” din Republica Moldova.

Propaganda rusă folosea acțiunile lui împotriva noastră, a unioniștilor și împotriva autorităților, dând drept exemplu ce se poate întâmpla dacă Republica Moldova se va uni cu România și „uitați-vă cine sunt unioniștii”.

Și asta i-a ajutat foarte mult să se consolideze, din cauza unor activități pe care le-a desfășurat George Simion și prietenii lui în Republica Moldova: blocarea străzilor, declarații inutile, provocări, cerințe care erau practic inacceptabile, chiar și din partea guvernării.

Unirea nu se face la presiunea lui George Simion. Asta e decizia suverană a cetățenilor Republici Moldova.

”S-a lansat în politica mare în Republica Moldova, promovând unionism. Acum…”

– Poate intrăm în zona speculațiilor, dar credeți că aceste acțiuni au fost influențate de Federația Rusă? Sau domnul Simion chiar a crezut că trebuie promovată ideea unionistă în acest mod?

– Eu cred că a fost undeva coordonată din exterior, fiindcă George Simion a făcut același lucru prin 2012 și în România, când a organizat „Marșul unionist”: s-a abătut de la traseul aprobat de către autorități, a intrat în conflict cu jandarmii, a fost reținut, au fost certuri, bătăi în stradă, iar George Simion s-a propulsat în atenția opiniei publice, fiindcă lumea nu știa cine e.

El nu avea niciun sens să organizeze aceste violențe în România, fiindcă nu depindea unirea de ce face George Simion la București.

La fel, George Simion s-a lansat în politica mare în Republica Moldova, promovând unionism. Iar acum, ne uităm la ce face George Simion: a luat în AUR toate conservele pro-rusești din România.

Oameni care sunt pe față pro-ruși, anti-ucraineni, anti-europeni, anti-NATO, se regăsesc la el în partid, inclusiv în Senat și în Parlament. Să ne uităm la declarația lui recentă că „dacă Rusia va ataca Republica Moldova, România nu va sprijini Moldova”, dacă va fi ales președinte. De asemenea, el a spus că după ce se va instaura pace, el va negocia statutul teritoriilor României care se află în Ucraina și Republica Moldova cu Rusia. El nu va negocia cu Ucraina, nu va negocia cu Republica Moldova, el va negocia direct cu Rusia.

Deci acesta este George Simion.

„A luat o piatră și s-a lovit la frunte să-și provoace răni și sânge”

-Ce înseamnă asta?

–Întotdeauna activitățile lui din Republica Moldova s-au lăsat cu scandal, cu blocări de străzi în oraș, în afara orașului, s-au terminat lamentabil cu multe deziluzii din partea oamenilor care l-au susținut și care au înțeles că George Simon nu face nimic altceva decât să se promoveze pe el.

Să nu uităm de cazul când a fost expulzat din Republica Moldova. A fost predat Poliției de Frontieră Române. A venit cineva cu mașina și l-a luat și după câțiva kilometri a ajuns pe la Huși, a oprit mașina, s-a dat jos din mașină, a luat o piatră și s-a lovit la frunte să-și provoace răni și sânge.

S-a filmat, și a spus: „Uitați-vă ce mi-au făcut polițiștii moldoveni, m-au bătut și m-au umplut cu sânge”.

A fost nevoie ca Poliția de Frontieră Română să dea un comunicat de presă în care a anunțat că integritate epidermică al lui George Simion n-a avut de suferit, nu era plin de sânge, nu era bătut, nu avea urme de violență atunci când a trecut frontiera”.

Pentru el a contat întotdeauna puterea, nu a contat interesul moldovenilor. Să ne amintim în ultimii ani de câte ori George Simion a declarat că a cerut României să nu mai ajute Republica Moldova.

– De ce credeți că poate fi considerat George Simion „omul rușilor”?

– Eu îl consider „omul rușilor”, fiindcă el promovează politica Rusiei în zonă. Să nu uităm că, astăzi, Rusia declară deschis că vrea să creeze în jurul Ucrainei o zonă ostilă Ucrainei, după modelul maghiar unde Viktor Orban pe față este cu Putin și împotriva Ucrainei și el blochează orice ajutor acordat Ucrainei. Același lucru îl vrea în România, în Polonia.

Dacă analizăm atent vedem că dacă George Simion va câștiga alegerile acest lucru ar duce și la venirea la puterea a partidelor pro-ruse în Republica Moldova. Republica Moldova practic ar fi izolată și George Simion ar face tot posibilul ca aceste partide să câștige.