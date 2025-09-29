VIDEOREPORTAJ 30 de ani de Coca-Cola la Timișoara: Cum arată parcul fotovoltaic care pavează drumul spre zero emisii

Fabrica Coca-Cola de la Timișoara a sărbătorit 30 de ani de activitate, așa că am fost acolo să fim martorii aniversării. Cu această ocazie, a fost inaugurat și primul parc fotovoltaic, din cadrul sistemului Coca-Cola, din România. Investiția va asigura aproximativ 20% din necesarul anual de electricitate al fabricii și va reduce emisiile de CO₂ cu aproape 1.200 de tone pe an, reconfirmând angajamentul companiei de a atinge emisii zero net, pe întregul lanț de valoare, până în 2040.

Fabrica, inaugurată în 1995, a devenit între timp un hub strategic, cu tehnologii de ultimă generație, peste 280 de milioane de litri produși anual și exporturi către 15 țări.

Parcul fotovoltaic de ultimă generație a costat 5 milioane de lei și a fost realizat cu sprijinul unui grant de aproximativ 1,5 milioane de lei din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

„Investiția în parc fotovoltaic arată angajamentul nostru pentru un viitor mai verde și ne permite să producem local, mai responsabil”, adaugă Cornel Cărămizaru, General Manager Coca-Cola HBC România.

De 34 de ani pe piața românească, Sistemul Coca-Cola are un impact semnificativ asupra economiei: doar în 2024, valoarea adăugată generată pe întregul lanț de valoare a fost de 911 milioane de euro, din care 502 milioane de euro au intrat în bugetul de stat.

„Pentru fiecare euro cheltuit pe produsele noastre, 64 de cenți rămân în economia națională prin salarii, taxe și investiții. Coca-Cola este un brand global, dar un business profund local, cu fabrici în Timișoara, Ploiești și Poiana Negrii. Rămânem la fel de dedicați ca întotdeauna față de România”, declară Mark Docherty, General Manager Coca-Cola România.

După mai bine de trei decenii, Sistemul Coca-Cola rămâne alături de comunități și privește spre viitor cu aceeași determinare: să investească, să inoveze și să continue să construiască aici, pentru România.

Articol susținut de Coca-Cola