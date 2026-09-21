VIDEOREPORTAJ Cel mai lat pod din România pe care nu vor circula niciodată mașini. E pe autostrada Sibiu – Pitești și rezolvă o mare problemă din munți

Construit peste Olt, ecoductul Călinești are suprafața a aproape patru terenuri de fotbal puse unul lângă altul. E dedicat animalelor din munți și pentru siguranța faunei, dar și a oamenilor.

HotNews a fost pe teren și a filmat cum arată acum zona unde se construiește acest pod și a discutat cu specialiștii de ce e nevoie de o astfel de lucrare atipică.

Ecoductul Călinești va fi gata anul viitor. Va avea o lungime de 300 de metri și o lățime de 100 de metri – va fi practic cel mai lat și masiv pod din România la momentul finalizării.

„Acum avem pe DN7, un trafic foarte mare, care practic este o barieră artificială în calea tranzitului animalelor. Nu este permeabil, cum spun specialiștii în mediu. Adică viețuitoarele nu trec dintr-o parte într-alta. Dar în momentul în care iei traficul și îl pui pe autostradă, DN7 o să devină permeabil, adică animalele vor începe să aibă curaj să traverseze. Chiar și după ce se deschide autostrada, pe DN7 va rămâne suficient de mult trafic încât traversarea să fie periculoasă și pentru animal și pentru om”, spune Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), într-un interviu pentru HotNews.

„Avem nevoie și de infrastructură verde”, crede Ciurea. „Pe de o parte, avem nevoie de astfel de proiecte pentru a nu strica mediul și, pe de altă parte, pentru siguranță, pentru siguranța noastră, dar și a animalelor”.

Ecoductul de la Călinești/Cornetu / Sursă: HotNews.ro via API

„Un pod pentru natură”

Prin acest ecoduct practic se restabilesc anumite coridoare pe zona asta a Carpaților meridionali, spune el. „Este un pod pentru natură, va fi o gură de oxigen pentru tot ce înseamnă trafic de animale pe zona asta a Meridionalilor”.

„Avem nevoie și de autostrada, avem nevoie și de cale ferată, dar trebuie cumva să le facem pe toate și să fie o dezvoltare sustenabilă. Și a infrastructurii de transport pline de betoane și de lucruri nenaturale și a infrastructurii verzi. Noi credem și în experiența altora de prin Europa care ne spune că merită acești bani. Sunt foarte costisitoare aceste lucrări, însă trăim într-o țară frumoasă și destul de bogată din punctul de vedere al biodiversității și trebuie să o protejăm”, dpune Ionuț Ciurea.

Adrian Bodoc, manager de proiect: Beton și metal cât pentru un stadion de fotbal

Proiectul în sine este complex. Nu doar că este masiv, dar este construit astfel încât două din „picioarele” sale sunt orientate diferit, ușor oblice, în loc să fie în paralel, pentru a putea încadra natural cursul râului Olt.

„Ecoductul este o structură provocatoare, pentru că nu este o structură normală”, explică pentru HotNews Adrian Bodoc, managerul de proiect al companiei WeBuild, constructorul italian care se ocupă de contractul de peste 1 miliard de euro pentru Secțiunea 3 din A1 Sibiu – Pitești.

„El creează legătura între partea stângă și partea dreaptă a Oltului, adică între partea stângă a Parcului Național Cozia și partea dreaptă a Parcului Național Cozia. Este la o distanță de aproximativ 300 de metri de autostradă, dar unește, practic, două părți divizate ale Parcului Național Cozia”, explică reprezentantul WeBuild.

„Este o structură destul de impunătoare, pentru că la construcția ecoductului vor fi folosiți cam 50.000 metri cubi de beton, aproximativ 4.800 de tone de armătură, oțel beton și vorbim de o structură metalică care va crea partea superioară de suprastructură, aproximativ 5.300 de tone de metal”, detaliază Adrian Bodoc.

Spre comparație, la Arena Națională din București, cel mai mare stadion al țării, au fost folosiți 67.000 de metri cubi de beton și circa 2.500 de tone de metal pentru structura metalică și acoperiș.

Ecoductul Călinești / Sursă: HotNews.ro via CNAIR

Ionuț Dumitrescu, inginer: Are o deschidere principală de 90 de metri

„Ecoductul are o structură în formă de arc cu patru deschideri”, a explicat pe șantier Ionuț Dumitrescu, inginerul de execuție al constructorului WeBuild responsabil de lucrările la ecoduct.

„Deschiderea centrală are 90 de metri și traversează râul Olt, în timp ce celelalte deschideri au fiecare câte 35 de metri”, spune Dumitrescu.

„Acum executăm lucrări la infrastructura podului, la partea de fundații și elevații unde avem o infrastructură din beton armat la cele cinci elemente, trei pile și două culei. Partea de suprastructură este mixtă, oțel, beton, arcade cu un tablier metalic. Apoi pe deasupra va fi pus un strat vegetal, pământ și vor fi plantați copaci”, spune Dumitrescu.

Va fi gata anul viitor

Proiectul ecoductului a fost autorizat în aprilie anul trecut, iar în vara lui 2025 au început oficial lucrările.

„Suntem la un stadiu destul de avansat. Estimăm noi că undeva în a doua jumătate a anului viitor lucrurile vor fi finalizate”, spune Adrian Bodoc, manager de proiect..

„Cel mai complex proiect de autostradă din România în momentul de față”

Dincolo de ecoductul Călinești, întreaga secțiune 3 din autostrada Sibiu – Pitești este una dificilă. Are o lungime de 37 de kilometri, dar trece prin vârfuri și margini de munți, presupune realizarea de numeroase poduri și viaducte, dar și forarea celui mai lung tunel din Carpați – 1,78 km.

„Toată lumea știe de această autostradă că traversează munții. Însă pe secțiunea noastră traversăm o zonă de 35 de kilometri unde nu există rocă dură, din totalul contractului de 37 de kilometri”, spune Adrian Bodoc, managerul de proiect de la WeBuild.

„Din punct de vedere tehnic este o lucrare care presupune foarte multe provocări. În opinia noastră, din punct de vedere tehnic este, poate chiar cel mai complex proiect din România în momentul de față”, spune reprezentantul constructorului.

În total, pe Secțiunea 3 sunt 53 de structuri în total – poduri, pasaje, viaducte și ecoductul Călinești.

„Condițiile geotehnice întâlnite în teren presupun anumite măsuri inginerești diferite de alte contracte. Și aici vă pot da exemplu tunelului Poiana, care, din cauza condițiilor geotehnice întâlnite după efectuarea studiului de teren, au condus la ideea că soluția de excavație mecanizată cu echipamentul TBM este soluția potrivită, atât din punct de vedere al timpului de execuție, cât și financiar”, a explicat pentru publicul HotNews Adrian Bodoc.

Autostrada A1 Sibiu – Pitesti – cele cinci sectiuni, Foto: Hotnews

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni)