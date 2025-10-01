Viktor Orban anunță că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, „indiferent de cerințele politice” / Ce susține că i-a transmis Trump

Viktor Orban, în timpul unei vizite pe care i-a făcut-o președintelui Donald Trump la reședința sa din Mar-a-Lago, FOTO: Zoltan Fischer / AFP / Profimedia Images

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat miercuri că aliatul său ideologic, președintele american Donald Trump, nu a cerut Budapestei să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia, scrie France Presse.

Trump a cerut statelor membre NATO să înceteze cumpărarea combustibililor fosili comercializați de Moscova și a spus că abia apoi va aplica sancțiuni suplimentare pentru a pune presiune asupra Kremlinului să oprească războiul din Ucraina.

Ungaria, alături de țara vecină, Slovacia, este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care încă importă petrol din Rusia prin intermediul unui oleoduct.

Liderul naționalist Viktor Orban, unul dintre cei mai puternici susținători ai lui Trump în UE, a insistat că „nimeni nu mi-a cerut să închid” robinetele dinspre Rusia.

„Președintele american respectă suveranitatea altor țări, mi-a cerut doar să-i prezint situația – este o diferență importantă”, a declarat Orban în fața jurnaliștilor, la summitul informal al liderilor UE care se desfășoară miercuri la Copenhaga.

Orban a afirmat că, având în vedere că Ungaria este o țară fără ieșire la mare, nu are „nicio altă opțiune” decât să continue să importe petrol din Rusia.

„Nu putem schimba geografia, indiferent de cerințele politice”, a argumentat el.

UE a anunțat planuri de a înceta achiziționarea de petrol și gaze din Rusia până la sfârșitul anului 2027 și a transmis recent că dorește să reducă importurile de gaz natural lichefiat (GNL) înainte de această dată.

Bruxellesul a precizat că lucrează, de asemenea, la posibile propuneri de impunere a unor tarife vamale asupra oricăror importuri de petrol rusesc în blocul comunitar care încă se desfășoară.