Viktor Orbán s-a oferit să fie „șoricelul” care îl ajută pe „leul” rus, într-o discuție cu Putin scursă în presă. Reacția liderului de la Kremlin

MOSCOVA, RUSIA – 5 IULIE: Președintele rus Vladimir Putin (dreapta) și premierul ungar Viktor Orban (stânga) susțin o conferință de presă comună după întâlnirea lor de la Kremlin. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În discuția cu Putin, dezvăluită de agenția Bloomberg, Orbán a făcut referire la o fabulă binecunoscută, comparându-se cu un șoarece care ajută un leu. Putin a râs.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán i-a spus lui Vladimir Putin că este gata să-l ajute „în orice fel”, oferindu-se chiar să contribuie la organizarea unor negocieri pe tema războiului din Ucraina, într-o convorbire dezvăluită de Bloomberg.

„Ieri, prietenia noastră a atins un nivel atât de înalt încât pot ajuta în orice fel”, a spus Orbán, potrivit unei transcrieri a guvernului maghiar a convorbirii din octombrie, analizată de Bloomberg. „În orice chestiune în care pot fi de ajutor, vă stau la dispoziție”, a spus el.

Pentru a sublinia acest lucru, Orbán a făcut referire la o fabulă binecunoscută, comparându-se cu un șoarece care ajută un leu. Povestea descrie un animal mic care eliberează un prădător puternic dintr-o capcană. Conform transcrierii, remarca a stârnit râsul liderului rus.

Convorbirea, care a avut loc pe 17 octombrie 2025 și a durat mai puțin de 15 minute, nu a fost dezvăluită public până acum.

Dezvăluirea apare cu câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, unde Orbán se confruntă cu riscul de a pierde puterea, potrivit sondajelor de opinie, care sugerează un avantaj pentru partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar.

Laudele lui Putin

Un subiect central al discuției a fost posibilitatea ca Ungaria să găzduiască o întâlnire la nivel înalt între Rusia și Statele Unite. Orbán și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta la pregătirea unui astfel de summit la Budapesta, o idee care era luată în considerare la momentul respectiv.

Potrivit Bloomberg, Putin a schițat o posibilă cale de urmat în vederea organizării întâlnirii, începând cu discuții preliminare între ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio.

În cadrul convorbirii telefonice, Ungaria a fost descrisă ca fiind una dintre puținele țări europene acceptabile ca loc de desfășurare a unor astfel de discuții, Putin menționând că aceasta era „probabil singura” opțiune viabilă în aceste circumstanțe.

Potrivit Bloomberg, o persoană familiarizată cu subiectul a confirmat autenticitatea transcrierii.

Deși summitul propus la Budapesta nu a avut loc în cele din urmă, schimbul de opinii evidențiază dorința Ungariei de a se poziționa ca intermediar în discuțiile care implică Rusia, chiar dacă majoritatea țărilor europene păstrează distanța față de Moscova.

Discuția a reflectat, de asemenea, un grad ridicat de apreciere reciprocă. Orbán a afirmat că relația sa cu Putin s-a consolidat de-a lungul timpului, în timp ce liderul rus a lăudat poziția „independentă și flexibilă” a Ungariei cu privire la războiul din Ucraina.

„Sunt întotdeauna la dispoziția dvs”

Dezvăluirea, care ilustrează relațiile apropiate dintre Ungaria și Rusia, vine după alte anchete de presă care au urmărit discuțiile dintre ministrul maghiar de Externe Péter Szijjártó și oficiali ruși.

O investigație VSquare și TheInsider a obținut transcrieri și înregistrări audio ale unor conversații dintre Szijjártó și omologul său Serghei Lavrov.

În una dintre ocazii, în 2024, potrivit anchetei, Lavrov i-a cerut lui Szijjártó să ajute la scoaterea de pe lista de sancțiuni a UE a surorii oligarhului rus Alișer Usmanov, un lucru pe care șeful diplomației maghiare a promis să îl facă.

„Absolut”, a spus Szijjártó, potrivit transcrierii publicate de VSquare, „împreună cu slovacii vom înainta o propunere pentru scoaterea ei de pe listă”.

Șapte luni mai târziu, sora lui Usmanov, Gulbahor Ismailova, a fost scoasă de pe listă.

Discuția telefonică dintre cei doi miniștri de externe, una dintre numeroasele convorbiri purtate între 2023 și 2025, a scos în evidență relația extrem de cordială dintre Szijjártó și Lavrov, scrie VSquare.

Atitudinea lui Szijjártó în timpul convorbirilor a atras și ea atenția. Când a fost sunat de Lavrov și informat că a fost citat de presa rusă după vizita sa la Moscova, ministrul maghiar de Externe a întrebat: „Am spus ceva greșit?”.

Când a încheiat discuția, Szijjártó i-a spus lui Lavrov: „Sunt întotdeauna la dispoziția dvs”.