Vincent Pastore a murit. Actorul făcut celebru de „Clanul Soprano” avea 80 de ani

Actorul american Vincent Pastore, care l-a interpretat pe mafiotul devenit informator Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero în serialul „Clanul Soprano”, a decedat la vârsta de 80 de ani, a declarat sâmbătă agentul său pentru AFP.

Potrivit publicației Deadline, specializată în știri din Hollywood, Vincent Pastore a fost găsit mort sâmbătă în reședința sa din Bronx, New York.

Managerul său, Robert Attermann, a confirmat pentru France Presse această informație, fără a oferi detalii despre circumstanțele decesului.

Adesea interpretând roluri de gangster, apărând pe scurt în „Goodfellas” al lui Martin Scorsese și în „The Dead End” al lui Brian de Palma, el este cunoscut mai ales pentru rolul lui „Big Pussy”, mâna dreaptă a mafiotului Tony Soprano, care a devenit ulterior informator al FBI-ului după ce a fost arestat de poliția federală.

Asasinarea sa la sfârșitul sezonului 2 al celebrului serial, de către foștii săi camarazi, a rămas una dintre cele mai emblematice scene din „Clanul Soprano”.

Attermann, managerul lui Pastore, a declarat pentru CBS News: „Pentru lume, el va rămâne întotdeauna în amintire ca de neuitatul «Big Pussy», dar pentru noi, cei care l-am cunoscut, a fost mult mai mult decât atât”.

„Îi plăcea foarte mult să fie actor. Era pasionat de meseria sa și era întotdeauna încurajator, respectuos și generos cu tinerii actori, găsind mereu timp să le ofere îndrumare și sprijin ori de câte ori putea”, a spus Attermann, potrivit BBC.

El a continuat: „Pentru mine, pierderea lui Vinny este o pierdere profund personală. Timp de peste trei decenii, am avut onoarea să fiu martor nu doar la cariera sa remarcabilă, ci și la persoana incredibilă care era. Îmi vor lipsi prietenia lui, loialitatea lui, umorul lui și inima lui.”

Pastore s-a născut în Bronx în 1946. S-a înrolat în Marina Statelor Unite în timpul Războiului din Vietnam, înainte de a se lansa în cariera de actor.