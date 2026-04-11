Vizită istorică a lui Leon al XIV-lea, primul papă care se duce într-o țară africană 99% musulmană

O călătorie istorică sub semnul dialogului dintre islam și creștinism: Leon al XIV-lea este așteptat luni pentru o vizită de două zile în Algeria, prima vizită a unui papă în această țară cu majoritate musulmană, transmite France Presse.

Această deplasare deschide primul mare turneu internațional al papei în vârstă de 70 de ani, care va merge apoi în Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială (13-23 aprilie), un maraton de 18.000 km cu un ritm frenetic și o logistică complexă.

Dar aceasta are și o puternică dimensiune personală pentru papa american: el va călca pe urmele Sfântului Augustin (354-430), un mare gânditor al creștinismului originar din actuala Algerie și a cărui moștenire spirituală îi inspiră pontificatul.

Într-un context internațional tensionat de războiul din Orientul Mijlociu, coexistența pașnică va fi în centrul mesajului papei în această țară de 47 de milioane de locuitori, 99% dintre aceștia fiind musulmani.

„Va fi vorba de a se adresa lumii islamice, dar și de a face față unei provocări comune de coexistență”, a declarat joi directorul serviciului de presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni.

Cu câteva zile înainte de vizită, trei ONG-uri internaționale, printre care Human Rights Watch, l-au îndemnat pe papă să abordeze problemele legate de drepturile omului și libertatea religioasă în fața autorităților algeriene, afirmând că minoritățile religioase „se confruntă cu restricții juridice și administrative discriminatorii”.

O țără cu doar 9.000 de catolici

Islamul este religia de stat în Algeria, dar Constituția garantează libertatea de cult, sub rezerva obținerii aprobării autorităților pentru lăcașul de cult și preot.

Algerienii „sunt sensibili la faptul că primele călătorii ale papei se concentrează asupra Mediteranei, ceea ce demonstrează o atenție evidentă față de mizele regiunii și relațiile Nord-Sud”, a declarat pentru AFP monseniorul Michel Guillaud, episcop de Constantine și Hippone.

Vizita a fost salutată în presa locală pentru „semnificația sa simbolică și istorică”, care depășește cu mult cei 9.000 de catolici prezenți în țară.

Pentru cotidianul guvernamental El Moudjahid, aceasta este reprezentativă pentru „puterea soft algeriană”.

Este „un act diplomatic major pentru Algeria, care reflectă o recunoaștere a stabilității sale, a rolului său de mediator regional și a capacității sale de a dialoga cu actorii globali”, afirmă ziarul.

Papa Leon va vizita Marea Moschee din Alger

La Alger, Leon al XIV-lea va fi primit luni dimineață de președintele Abdelmadjid Tebboune și va ține un prim discurs în fața autorităților și a corpului diplomatic.

Nu este prevăzută nicio întâlnire cu mulțimea în capitală, iar faimosul papamobil, acest vehicul alb emblematic, va rămâne la aeroport, potrivit site-ului de știri Casbah Tribune.

În cursul după-amiezii, Papa va vizita Marea Moschee – una dintre cele mai mari din lume – și va aduce un omagiu personalităților marcante ale istoriei algeriene, într-un gest de recunoaștere a istoriei acesteia.

De asemenea, se va întâlni cu cetățeni algerieni în catedrala Notre-Dame d’Afrique, care domină golful Algerului.