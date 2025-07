Pregătiri pentru o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan. Șeful Cancelariei președintelui: „Există o invitație oficială din partea lui Trump / Trebuie să o concretizăm cât mai curând posibil”

Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională și șef al Cancelariei președintelui, a afirmat, la Digi24, că Donald Trump a transmis o invitație oficială pentru Nicușor Dan să facă o vizită în Statele Unite. Deocamdată, data vizitei nu a fost fixată.

„Există o invitație oficială din partea președintelui Donald Trump, adresată președintelui Nicușor Dan. Au avut un dialog bilateral foarte bun în urmă cu o lună de zile, și această invitație a fost transmisă de o manieră formală. Sigur, toți cei care au responsabilități pentru organizarea unei astfel de întâlniri extrem de importante se implică. Mă bucur că în egală măsură, conducerea Ministerului de Externe își asumă această responsabilitate, pentru că într-adevăr trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”, a declarat Cristian Diaconescu.

Data vizitei rămâne deocamdată incertă

Acesta a salutat implicarea Ministerului de Externe în pregătirea acestei vizite, precizând că deocamdată nu se știe care va fi data exactă a vizitei.

„Depinde de rapiditatea cu care se stabilește agenda vizitei și nivelul de acces, ținând cont că discutăm de o putere globală (…) Dacă se poate stabili rapid agenda, președintele Trump va fi foarte interesat de un asemenea dialog”, a spus Diaconescu amintind că România este un jucător semnificativ pe flancul estic al NATO.

Invitat să comenteze criticile aduse președintelui Nicușor Dan legat de componența delegației cu care a făcut vizita recentă în Germania, în care majoritatea demnitarilor au fost miniștri USR, cărora li s-a adăugat și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, președintele Uniunii, Cristian Diaconescu a spus că delegația a fost alcătuită în funcție de prioritățile relației cu Germania și responsabilităților fiecărui minister.

Astfel, pe lângă ministrul de Externe Oana Țoiu, faptul că Germania este principalul partener economic al României și interesul pentru proiectele din industria de armament preconizate de UE justifică prezența miniștrilor Radu Miruță (Economie) și Ionuț Moșteanu (Apărare). În ce privește prezența lui Fritz, Diaconescu a menționat că, în Germania, minoritatea germană din România este socotită „o familie”.

Vizită pregătitoare a Oanei Țoiu

Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu a anunțat sâmbătă seara, la Antena 3, că va pleca în luna septembrie în SUA, cea mai importantă misiune fiind legată de o posibilă întâlnire pe care președintele Nicuşor Dan o va avea cu Donald Trump.

Întrebată cum poate România să consolideze relaţia cu SUA, Oana Ţoiu a mărturisit că a avut mai multe discuţii cu secretarul de stat american Marco Rubio la summitul NATO de la Haga.

În plus, a mai spus aceasta, în septembrie, va merge personal la Washington ca să pună la punct prima întâlnire dintre liderul de la Casa Albă şi preşedintele Nicuşor Dan.

„Cu Marco Rubio am avut aceste discuţii în cadrul Summitului de la Haga (…), am stabilit că această vizită va avea loc. Nu am stabilit final calendarul ei, însă, vom reveni cu datele finale în momentul în care vor fi bătute în cuie (…). Eu ajung în Statele Unite în septembrie – în New York şi Washington, inclusiv cu miza de a pregăti întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Nicuşor Dan. (…). Sunt încă în lucru aceste discuţii”, a declarat Oana Ţoiu.

Nicușor Dan și Donald Trump s-au întâlnit față în față și au schimbat câteva cuvinte pe 25 iunie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern din NATO de la Haga.