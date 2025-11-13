Vlad Voiculescu, după desemnarea drept consilier onorific al lui Nicușor Dan: „O încredere reciprocă, câștigată în timp”

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu a afirmat, după ce Administrația Prezidențială a anunțat numirea sa drept consilier onorific al președinteui Nicușor Dan, că va trata prezența sa în echipa prezidențială ca o responsabilitate reală. Pe de altă parte, Voiculescu intenționează să-și continue activitatea ca președinte al organizației București a USR și ca europarlamentar.

„Mulțumesc președintelui Nicușor Dan pentru încrederea reciprocă, una câștigată în timp, și pentru deschiderea față de ce urmează. Mă onorează invitația de a mă alătura echipei prezidențiale în calitate de consilier onorific și privesc acest rol ca pe o responsabilitate reală, nu doar un gest simbolic. Știu că președintele Nicușor Dan are în față o misiune grea, aproape imposibilă, într-un sistem care se schimbă greu, iar de reușita sa va depinde în bună măsură cum va arăta țara mulți ani de acum”, a scris Vlad Voiculescu.

Fostul ministru amintește că funcția de consilier onorific este una neremunerată neavând o componentă executivă.

„În paralel, îmi voi continua munca de președinte USR București și europarlamentar USR, în calitate de coordonator pe sănătate al grupului Renew Europe în Parlamentul European, pentru a aduce acasă rezultate concrete pentru pacienți, pentru sistemul de sănătate și pentru modernizarea instituțiilor din România, în linie cu ceea ce facem la nivel european”, a mai scris Voiculescu.

Numiri de noi consilieri la Cotroceni

Președintele și-a numit, joi, noi consilieri în echipa de la Cotroceni, iar printre ei se află și europarlamentarul Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății.

Administrația Prezidențială a anunțat, joi, că Nicușor Dan a semnat următoarele decrete:

Pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a lui Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare);

Pentru numirea în funcția de consilier de stat a lui Vlad Ionescu, începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a Mădălinei-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale);

Acordarea calității de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană lui Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025;

Acordarea calității de consilier onorific a domnului Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Politici Economice şi Sociale).

Vlad Voiculescu a fost ministru al Sănătății în guvernele Dacian Cioloș și Florin Cîțu. În 2024, a fost ales europarlamentar din partea USR.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat, în decembrie 2023, că a început oficial urmărirea penală pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, împotriva fostului premier Florin Cîțu și a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

În acest dosar, Vlad Voiculescu este urmărit penal pentru abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte), și complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave. DNA a estimat prejudiciul în acest dosar la un miliard de euro.

Vlad Voiculescu a declarat public că este nevinovat și că decizia privind cantitatea de vaccinuri achiziționată a fost luată de premierul de la acea vreme, Florin Cîțu.

Vlad Voiculescu a fost demis în aprilie 2021 de către Florin Cîțu la doar cinci luni după ce a intrat în guvern. Motivul invocat de premier a fost un ordin semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan privind noile criterii de carantinare, dar decizia a venit la capătul mai multor conflicte în guvern între ministrul USR și premierul liberal.

Vlad Voiculescu l-a contracandidat pe Nicușor Dan în cursa internă a USR-PLUS pentru desemnarea candidatului în alegerile locale din 2020. Atunci, Vlad Voiculescu a fost desemnat de PLUS, iar Nicușor Dan de către USR. În cele din urmă Nicușor Dan candidat într-o coaliție PNL – USR-PLUS și a câștigat primul său mandat la Primăria Capitalei.