Vladimir Ciorbă recunoaște că l-a denunțat pe primarul din Sinaia la DNA, dar dezminte categoric că „Nordis a vândut de două ori același apartament” / Ce spune despre investigația Recorder

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate PSD Laura Vicol și patronul firmei Nordis, a confirmat joi seară, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, că l-a denunţat, la DNA, pe primarul din Sinaia, Vlad Oprea. „Informația conform căreia acest denunț ar fi fost făcut în urma investigației Recorder este complet falsă și tendențioasă”, a susținut omul de afaceri.

„Încă din vara anului trecut am depus numeroase sesizări către DNA și alte organe competente, ultima plângere fiind un denunț împotriva primarului din Sinaia, Vlad Oprea. Informația conform căreia acest denunț ar fi fost făcut în urma investigației Recorder este complet falsă și tendențioasă. Urmǎrirea penală este, conform legii, nepublică, de aceea nu pot da alte informații cu privire la conținutul denunțului formulat, însǎ aspectele pe care le formulez in continuare sunt publice”, a scris Vladimir Ciorbă, în mesaj.

„În anul 2018 am achiziționat terenul din Sinaia cu intenția de a dezvolta unul dintre cele mai reprezentative proiecte hoteliere și rezidențiale din zona montană a României, un proiect ce ar fi inclus peste 180 de camere și apartamente, cu o valoare de investiție de 20 de milioane de euro și care ar fi creat aproximativ 70 de locuri de muncă. Încă de la început, ne-am confruntat cu numeroase obstacole în obținerea documentelor necesare (certificat de urbanism, aviz de oportunitate și aviz pentru PUZ), toate fiind întârziate sau blocate de autoritatea locală, în special de către primarul Vlad Oprea”, a mai susținut el.

Conform lui Ciorbă, din cauza lipsei autorizațiilor de construcție și a altor documente necesare, proiectul Nordis Sinaia a suferit întârzieri nejustificate de peste 3 ani și 7 luni.

„Ne-am fi dorit, la fel ca şi promitenții cumpărători, să începem proiectul imediat, însă interesele personale ale primarului și ale susținătorilor săi politici au prevalat. Întârzierile de peste 2,5 ani în obținerea avizelor și certificatelor de urbanism, care intrau în responsabilitatea primăriei, au generat un val de rezilieri ale promisiunilor de vânzare, penalități semnificative și decredibilizarea companiei Nordis. Astfel, pentru cei care ne-au acuzat pe mine și pe asociații mei că am «furat banii» sau că am dat «țeapă», aceasta este cauza principală a întârzierii demarării proiectului Nordis Sinaia”, a adăugat el.

Ce mai susține Vladimir Ciorbă:

„ În rezumat, am solicitat autorizațiile necesare în perioada 2021-2025, încă nu le-am primit.

În rezumat, am solicitat autorizațiile necesare în perioada 2021-2025, încă nu le-am primit. Abuzurile împotriva Nordis au continuat, iar în toamna anului 2023 compania a fost ținta unor atacuri repetate din partea altor instituții controlate de o grupare politică asociată fostei conduceri PNL. Aceste abuzuri continuă și în prezent, chiar dacă societatea este în insolvență din octombrie 2024.

Reputația mea, a asociaților mei cât și a grupului Nordis, a fost grav afectată de atacurile de presă repetate (…).

Înțeleg că mi se pregătește o arestare prin intermediul unui „om de-al lor” dintr-o instituție respectabilă a statului, având ca scop intimidarea mea și a familiei mele. De un an și jumǎtate se dorește acest lucru, dovadǎ stau abuzurile masive din toate controalele efectuate pânǎ în prezent. Am detaliat tot în plângerile formulate și depuse.

Sunt complet deschis să ofer explicații în fața oricăror organe de anchetă sau instituții de presă, așa cum am făcut-o în ultimii doi ani.

În încheiere, vreau să subliniez că este complet falsă și calomnioasă afirmația conform căreia Nordis ar fi vândut de două ori același apartament. Niciun notar din această țară nu ar face asa ceva fără să fie arestat în secunda doi.

În ciuda eforturilor masive, atât financiare cât și politice, de a distruge acest grup de firme românești, eu și asociații mei vom continua să luptǎm pentru a ne apăra reputația și pentru a duce la bun sfârșit toate proiectele în dezvoltare”.

„Nu teama de un eventual dosar stǎ la baza celor ce am scris acum. Sunt pregǎtit sǎ lupt pentru cǎ adevărul este de partea mea, indiferent cât va dura aflarea lui. Nu am avut și nu am nicio altǎ susținere din partea nimănui. Însă nivelul abuzurilor și al calomniilor trebuie făcut public. Cu siguranțǎ acțiunile mele de devoalare vor avea repercursiuni negative, însă am încredere că, la final, totul va fi deslușit”, a conchis el.

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a fost plasat joi de către procurorii anticorupție sub control judiciar, care au impus o cauțiune în valoare de 600.000 de lei în dosarul în care este acuzat de corupție, conform unor surse judiciare citate de Agerpres

Vlad Oprea a părăsit joi seară, după ora ora 21.00, sediul central al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fără a face declarații.

Oprea a fost reținut, joi, de procurorii DNA, într-un dosar în care este suspectat de mai multe fapte de corupție, zeci de percheziții fiind efectuate în această speță, inclusiv la sediile unor instituții publice.

Surse judiciare au menționat anterior că edilul a pretins de la Vladimir Ciorbă și a primit, indirect, de la reprezentanții firmei SC Nordis Best Construct mită în valoare de aproape 240.000 euro pentru a facilita obținerea documentației necesare construirii în oraș a unui hotel/aparthotel.

Potrivit altor surse judiciare, Vlad Oprea a intrat în atenţia procurorilor anticorupție de la DNA ca urmare a unui denunţ formulat de către patronul Nordis, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.

Investigația Recorder „Cartelul din Carpați” a devăzluit că Vlad Oprea, care conduce Sinaia de 20 de ani, are o avere impresionantă și că a făcut investiții imobiliare de lux în Franța în numele unui grup de investitori.

Oprea și-a construit o vilă imensă, de circa o mie de metri pătrați, chiar în inima stațiunii Sinaia, într-o zonă considerată rezervație arhitecturală, lângă clădiri emblematice precum Cazinoul din Sinaia, hotelul Palace și Mănăstirea Sinaia. Casa aparține în acte firmei Privacons, deținută de mama primarului, însă este locuită de Vlad Oprea.

Vizat, de-a lungul timpului de mai multe denunțuri și anchete penale, Vlad Oprea a scăpat de fiecare dată de problemele cu legea.

Firma de imobiliare Nordis se află și în centrul scandalului legat de zborurile cu avioane private ale premierului Marcel Ciolacu, ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, și prim-vicepreședintelui PSD, Alfred Simonis.

Soția lui Ciorbă, Laura Vicol, fosta peședintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a recunoscut că a zburat alături de liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu avionul privat. „De câteva ori. Și cu dânsul și fără”, a afirmat ea, într-un scurt fragment video din emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, care urmează să fie difuzată duminica aceasta la postul Kanal D.

Premierul Marcel Ciolacu a publicat pe 25 decembrie pe TikTok un videoclip în care prezintă presupusele facturi pentru zborurile efectuate cu un avion privat închiriat de firma Nordis. El a susținut că documentele dovedesc că și-a plătit din banii săi aceste zboruri.

Inițial, liderul PSD a negat că a călătorit cu avioane private. Apoi, a admis acest lucru, dar a spus că a făcut-o pe banii lui.