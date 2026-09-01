Vladimir Putin a folosit o analogie din regnul animal pentru a descrie războiul din Ucraina: „Acesta este lanțul trofic”

Președintele Vladimir Putin vede Rusia ca o balenă ucigașă, în timp ce Ucraina este un urs polar, în viziunea lui, relatează The Moscow Times.

Putin a făcut comentariile în timpul unei întâlniri cu profesori din Rusia, în timp ce unul dintre ei vorbea despre călătoria sa la Polul Nord. Liderul de la Kremlin a intervenit pentru a spune că elevii ruși trebuie învățați „în ce fel de lume trăim”, folosind exemplul unui lanț trofic în care balenele ucigașe mănâncă urși polari.

„Ele (n.r. balenele ucigașe) mănâncă acești urși ca pe niște pui mici. Pur și simplu atacă în grup și îi sfâșie în bucăți. Este foarte interesant. Acesta este lanțul trofic. Și copiii trebuie învățați despre asta, astfel încât să înțeleagă în ce fel de lume trăim și de ce desfășurăm o operațiune militară specială”, a spus Putin.

El a amintit de asemenea de romanele scriitorului american Jack London și de obiceiul popoarelor din nord de a arunca bătrânii să fie mâncați de lupi, numindu-l „cam dur”, dar explicând că „așa trăiesc ei”.

Comparația făcută de Putin nu are bază științifică

The Moscow Times speculează însă că Putin ar fi putut cădea victimă unor imagini false, create cu ajutorul inteligenței artificiale și distribuite în mediul online pentru vizualizări.

După cum notează BBC, nu există cazuri confirmate științific de balene ucigașe care au ucis urși polari, deși numeroase videoclipuri false care pretind că înfățișează lupte între cele două animale au apărut recent în mediul online, inclusiv în Rusia.

Nici în publicațiile Asociației Internaționale pentru Cercetarea și Managementul Urșilor nu au fost găsite cazuri documentate de atacuri ale balenelor ucigașe asupra urșilor polari.

Oamenii de știință cunosc doar relațiile de hrănire indirecte dintre aceste două specii și zonele tot mai mari de suprapunere a acestora din cauza topirii gheții arctice.