Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev / Ce spune decretul prezidențial

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe adjunctul său din Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani, cu ordinul „Pentru merite faţă de Patrie”, gradul IV, relatează agenţia TASS, preluată de News.ro.

Potrivit agenției de presă ruse, Medvedev a devenit astfel cavaler deplin al acestui ordin. El a fost decorat cu celelalte grade ale ordinului – I, II, III – în 2015, 2005 şi 2020.

Conform decretului prezidenţial, Medvedev a fost decorat „pentru contribuţia sa semnificativă la consolidarea statalităţii ruse şi la asigurarea securităţii naţionale a Federaţiei Ruse”.

Ordinul „Pentru merite faţă de Patrie” este o distincţie de stat a Federaţiei Ruse. Acesta se acordă pentru merite deosebite legate de consolidarea statalităţii ruse, dezvoltarea socio-economică şi creşterea capacităţii de apărare a ţării, activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea culturii şi artei. În plus, ordinul se acordă pentru realizări sportive remarcabile, precum şi pentru consolidarea păcii, prieteniei şi cooperării între popoare, notează agenţia TASS.

Dmitri Medvedev, care a fost premier şi preşedinte al Rusiei, făcând o rocadă a funcţiilor cu Vladimir Putin între 2008 şi 2012, pentru a-i permite acestuia din urmă să candideze din nou la Kremlin conform Constituţiei, a fost perceput în perioada respectivă ca un reformator, deschis la relaţii bune cu Occidentul.

Părând ulterior să-şi fi pierdut din influenţă, a reapărut în forţă la Kremlin după declanşarea războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, când a devenit una dintre cele mai incisive voci ale regimului, cu poziţii profund antioccidentale, îndemnând chiar la atacuri nucleare.

Folosind adesea un limbaj vulgar, el se manifestă în special pe reţelele sociale şi a reuşit să intre într-o polemică de la distanţă cu american Donald Trump, un alt amator al postărilor online.

Trump a spus la începutul lunii august că a ordonat mutarea a două submarine americane „în regiuni potrivite”, ca urmare a ameninţărilor lui Medvedev.