Vladimir Putin, noi declarații despre negocierile de încheiere a războiului din Ucraina. Amenințări adresate Kievului

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că toate propunerile pentru o soluționare a războiului cu Ucraina, care durează de 4 ani și jumătate, rămân pe masă, dar Moscova trebuie încă să evalueze ce este în interesul său, au relatat agențiile de știri ruse citate de Reuters.

Putin, adresându-se jurnaliștilor ruși, a mai spus că Moscova era pregătită să reia negocierile cu Kievul după alegerile parlamentare ruse de săptămâna trecută, dar Ucraina a lansat atacuri asupra Moscovei și a lovit secțiile de votare.

Președintele rus a acuzat Ucraina că a fost cea care a lansat atacuri provocatoare și că acum va trebui să plătească prețul unui răspuns susținut.

„Ei sunt cei care au început totul. Peste tot, pe toate fronturile. Sunt acestea jucării, joacă de copii?”, le-a spus Putin reporterilor.

„Prin urmare, ar trebui să simtă loviturile de represalii ale Rusiei și să înțeleagă că niciun fel de acțiuni provocatoare, niciun fel de instigare a situației pentru a obține un rezultat nu vor da roade. Nu fac decât să-și înrăutățească singuri situația”, a continuat el.

Putin a mai afirmat că aceste acțiuni stau la baza apelurilor Ucrainei la un armistițiu și la reluarea negocierilor.

„Toate aceste opțiuni sunt pe masă. Totul este posibil”, a spus el. „Dar, după tot ce au făcut, va trebui totuși să ne gândim cu atenție la ce trebuie să facem ca răspuns.”

Stadiul negocierilor

Președintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la New York în marja Adunării Generale a ONU care a avut loc în această săptămânâ.

Cei doi au discutat despre posibile măsuri de dezamorsare a conflictului înainte de venirea iernii. Una din măsurile discutate este o încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

După întâlnire, Zelenski a declarat că Kievul este pregătit să înceteze atacurile asupra țintelor energetice rusești dacă Moscova va opri la rândul său atacurilor.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic”, a spus Zelenski, adăugând că Washingtonul va transmite propunerea către Moscova.„Nu cunosc poziția Rusiei”, a adăugat el, exprimându-și speranța că partea americană ar putea convinge Moscova „să participe la orice fel de negocieri”.