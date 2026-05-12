„Cea mai puternică rachetă din lume” intră în serviciul armatei ruse, anunță Putin

Noua rachetă balistică intercontinentală rusă „Sarmat”, lansată în cadrul unui test într-o locație nedezvăluită din Rusia, 12 mai 2026. FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Rusia va introduce în serviciul armatei noua sa rachetă nucleară strategică „Sarmat” la sfârșitul acestui an, a declarat marți președintele Vladimir Putin, descriind-o drept „cea mai puternică din lume”, informează Reuters.

Introducerea în serviciu a rachetei – concepută pentru a lansa focoase nucleare asupra unor ținte aflate la mii de kilometri distanță, în Statele Unite sau Europa – vine după ani de eșecuri și întârzieri.

Într-o declarație televizată, Putin a spus că puterea focosului rachetei Sarmat este de peste patru ori mai mare decât a oricărui echivalent occidental, iar raza sa de acțiune depășește 35.000 de kilometri (21.750 mile).

„Are capacitatea de a penetra toate sistemele de apărare antirachetă existente și viitoare”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Analiștii occidentali în domeniul securității consideră că Putin a făcut afirmații exagerate cu privire la capacitățile unor arme nucleare rusești de nouă generație, parte a unui program de modernizare pe care l-a anunțat pentru prima dată în 2018.

Racheta balistică intercontinentală Sarmat a înregistrat eșecuri în trecut – un test din septembrie 2024 a lăsat un crater adânc în zona silozului de lansare, potrivit experților occidentali.

Televiziunea de stat l-a arătat pe Serghei Karakayev, comandantul forțelor strategice de rachete ale Rusiei, raportându-i lui Putin ceea ce el a numit o lansare de test reușită a rachetei Sarmat, marți.

„Amplasarea lansatoarelor echipate cu sistemul de rachete Sarmat va spori semnificativ capacitățile de luptă ale forțelor nucleare strategice terestre în ceea ce privește garantarea distrugerii țintelor și rezolvarea problemelor legate de descurajarea strategică”, a declarat Karakayev.

După începutul războiului din Ucraina, în 2022, Putin a reamintit în repetate rânduri lumii dimensiunea și puterea arsenalului nuclear al Rusiei, prin declarații considerate de Occident ca fiind încercări de a-l descuraja să intervină prea puternic de partea Ucrainei.