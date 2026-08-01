Vocea României 2026 revine cu reguli noi. Schimbările și surprizele pregătite pentru sezonul 14

Noul sezon al emisiunii Vocea României aduce și schimbări atât pentru antrenori, cât și pentru prezentatorul emisiunii, Pavel Bartoș, scrie Pagina de Media.

Vocea Românie 2026 aduce butonul „a doua șansă”. Pe lângă butoanele Mute și Block, antrenorii Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose şi Horia Brenciu vor avea posibiltiatea să răstoarne deciziile luate în audițiile pe nevăzute, scrie sursa citată.

Astfel, dacă cred că le-a scăpat o voce pe care o vor totuși în echipa lor, ei pot folosi butonul „a doua șansă”, care răstoarnă decizia inițială și schimbă astfel parcursul concurentului în competiție.

Nu doar antrenorii au parte de o schimbare la Vocea României 206, ci și Pavel Bartoș. Din noul sezon, el poate oferi unui concurent care nu a reuşit să întoarcă niciun scaun şansa de a reveni la Vocea României, în acelaşi sezon. Astfel, concurentul va reveni pe scenă pentru a încerca încă o dată să-i convingă pe antrenori să întoarcă scaunele. Bartoș poate face acest lucru o singură dată pe parcursul audiţiilor pe nevăzute.

Nou sezon Vocea României începe din 4 septembrie. Ultimul sezon, Vocea României 2025, a fost câștigat de Alessia Pop, antrenată de Tudor Chirilă.