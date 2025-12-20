Cine este Alessia Pop, câștigătoarea finalei Vocea României 2025

Vocea României 2025 și-a desemnat câștigătorul. În marea finală de vineri seară, difuzată la Pro TV, publicul a decis ca Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, să fie marea câștigătoare a sezonului la Vocea României.

Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat cu o competiție extrem de strânsă. În ultima etapă, cea a finalei, s-au confruntat patru concurente cu voci excepționale: Alessia Pop (echipa Tudor Chirilă), Raisa Radu (echipa Irina Rimes), Eva Nicolescu (echipa Theo Rose & Horia Brenciu) și Anita Petruescu (echipa Smiley).

După săptămâni de audiții, dueluri și interpretări care au cucerit publicul, Alessia Pop a fost desemnată marea câștigătoare a competiției, în urma votului telespectatorilor.

Câștigătoarea sezonului 13 Vocea României, ediția 2025, a plecat acasă nu doar cu marele trofeu, ci și cu premiul în valoare de 100.000 de euro.

Este a cincea oară consecutiv când concurentul din echipa lui Tudor Chirilă câştigă Vocea României.

Locul 4 a fost ocupat de Eva Nicolescu, locul 3 de Raisa Radu, locul 2 de Anita Petruescu.

Clasamentul final, anunțat de Pavel Bartoș

1. Alessia Pop din echipa Tudor Chirilă;

2. Anita Petruescu din echipa Smiley;

3. Raisa Radu din echipa Irina Rimes;

4. Eva Nicolescu din echipa Theo Rose & Horia Brenciu.

Cine este Alessia Pop

Alessia Pop, în vârstă de 16 ani, a descoperit muzica la doar cinci ani, fredonând primele versuri în mașina mamei. De atunci, drumul ei artistic a fost unul constant: cursuri de canto încă din copilărie, urmate de studii la liceul de muzică, unde s-a dedicat pianului și canto-ului clasic, scrie ProTV.ro.

Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, talentul pare să fie moștenit de la bunica, cunoscută pentru vocea sa frumoasă.

Mama, sprijinul ei neclintit, administrează pensiunea familiei și este, pentru Alessia, un model de forță și determinare.

Alessia a urcat pe scenele concursurilor, festivalurilor și balurilor, dar au existat și momente de îndoială, alimentate de descurajările venite din partea prietenilor și profesorilor. Sprijinul mamei și al fratelui, alături de o conversație sinceră cu Dumnezeu, au fost decisive: i-a cerut un semn, iar răspunsul a venit sub forma actualei profesoare de canto, care i-a redat încrederea. De altfel, credința joacă un rol esențial în viața ei – cântă în corul bisericii, unde se simte „ca un nou-născut”.

După liceu, visează să urmeze Conservatorul din București și să-și construiască o carieră muzicală.

La Vocea României a venit pentru experiență și pentru a cunoaște oameni noi. Încă din copilărie, se imagina pe scena emisiunii, întorcând toate cele patru scaune și ridicând publicul în picioare.

​În audiții, Alessia a pășit încrezătoare pe scena de la Vocea României și a luat prin suprindere pe toată lumea. Notele pe care le-a atins au ridicat publicul în picioare și i-a făcut pe antrenori să se lupte pentru ea.

Cine au fost câștigătorii Vocea României din anii trecuți