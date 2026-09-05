Vocea României: Concurenta care a întors scaunele în 3 secunde. Tudor Chirilă a folosit „super-block”

Vineri seară a debutat sezonul 14 al emisiunii „Vocea României” la ProTV iar show-ul a oferit momente inedite.

Concurenta Francoise Manuel a reușit să întoarcă rapid toate cele patru scaune, în doar 3 secunde în prima ediție din 4 septembrie, potrivit ProTv.

Toți jurații au fost încântați de prestației tinerei născute în Republica Moldova.

„Toată lumea care s-a uitat la ediția asta se întreabă ce piesă va fi următoarea. Să faci o piesă mai bună ca asta e ceva ce nu s-a prea văzut la „Vocea României”. Pot să fiu eu ăla care să aleagă piesa cu care te-ai depășit”, a spus Tudor Chirilă.

Francoise Manuel trăiește de la 11 ani în Italia și a renunțat la jobul său de chelneriță pentru a ajunge la emisiune. A studiat de mică muzica, însă nu a reușit să termine așa cum și-ar fi dorit, fiind nevoită să lucreze.

A cântat în trupe, a lucrat ca pianistă în industria hotelieră și a reușit să trăiască din muzică timp de aproximativ un deceniu.

Convins de calitățile ei vocale, Tudor Chirilă a încercat să își crească șansele de câștig folosind butonul „super-block”, o metodă pe care jurații o pot folosi o singură dată în timpul audițiilor pe nevăzute pentru a bloca un coleg să ia un concurent.

Astfel, Irina Rimes a fost blocată de Chirilă și nu a mai putut să o ia în echipă.

Francoise Manuel a ales, în cele din urmă, să facă parte din echipa lui Tudor Chirilă.