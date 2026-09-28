Vocea României înfrântă pe audiență de un alt gen de spectacol

Telespectatorii români au preferat să trăiască emoții în timp real vineri seara, potrivit cifrelor de audiență care arată o schimbare în topul televiziunilor.

Meciul Suedia – România, pierdut cu scorul de 2-1, a fost prima partidă cu Gică Hagi ca antrenor și a reprezentat, de departe, prima opţiune în fața ecranelor, scrie Pagina de Media.

Astfel, transmisiunea directă de pe Antena 1 a reuşit să devanseze Vocea României de pe Pro TV, devenind cea mai urmărită televiziune a serii, indiferent de target.

Suedia – România 2-1. Naționala a început cu stângul parcursul din noul sezon al Ligii Națiunilor. Sursa foto: Golazo.ro

Vârfurile meciului s-au apropiat de două milioane de români. Mai exact, în minutul de maximă audienţă, la ora ora 22:28, peste 1.8 milioane de telespectatori îi urmăreau pe „tricolorii” lui Gică Hagi.

În cea mai mare parte a serii de 25 septembrie, partida de fotbal a fost la concurenţă directă cu show-ul de pe Pro TV. Doar pe intervalul propriu de difuzare, show-ul a reuşit să se clasifice pe primul loc în mediul urban, depășind Antena 1 la o diferenţă strânsă, de aproximativ 10.000 de telespectatori.

Pe întregul interval al partidei de fotbal (21:45-23:40), Antena 1 s-a clasat pe primul loc la nivel național cu aproape 1,6 milioane de telespectatori în fiecare minut, fiind urmată de Pro TV cu 930.000 de telespectatori.

Pe pozițiile următoare s-au situat Kanal D, România TV și Antena Stars, conform audienţelor publicate de Pagina de Media pentru vineri seara.

Top posturi TV la nivel național:

Antena 1: 1.597.000 de telespectatori

1.597.000 de telespectatori Pro TV: 930.000 de telespectatori

930.000 de telespectatori Kanal D: 459.000 de telespectatori

459.000 de telespectatori Romania TV: 184.000 de telespectatori

184.000 de telespectatori Antena Stars: 182.000 de telespectatori

În mediul urban, Antena 1 s-a apropiat de un milion de telespectatori, având cu peste 300.000 mai mulţi decât Pro TV și obținând o cotă de piaţă de 33%.

Top posturi TV în mediul urban:

Antena 1: 980.000 de telespectatori

980.000 de telespectatori Pro TV: 624.000 de telespectatori

624.000 de telespectatori Kanal D: 193.000 de telespectatori

193.000 de telespectatori Romania TV: 102.000 de telespectatori

102.000 de telespectatori Antena Stars: 85.000 de telespectatori

Pe publicul comercial (21-54 de ani urban), meciul a înregistrat o cotă de piaţă de 36% pe Antena 1, adunând aproape 430.000 de telespectatori, față de cei 300.000 de la Pro TV. Restul posturilor au fost mult în spate, ocupantul locului trei având cifre de zece ori mai mici decât partida.

Top posturi TV pe segmentul comercial: