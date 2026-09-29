Ajutorul nesperat primit de Ucraina din partea unei țări europene. Zelenski, anunț despre avioanele de vânătoare F-16 care ajung la Kiev

Belgia va transfera trei avioane de luptă F-16 către Ucraina până la sfârșitul anului, pentru a o ajuta în războiul cu Rusia, a anunțat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

„Există un acord important cu Belgia privind transferul a trei avioane de vânătoare F-16 până la sfârșitul acestui an”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe X. „Vom depune eforturi pentru a primi aceste aeronave printr-o procedură accelerată”, a adăugat el.

Zelenski a afirmat că Ucraina a primit deja „livrări urgente” de muniție pentru avioanele F-16 din partea Belgiei și Spaniei, printre alte țări.

Zelenski a precizat ulterior, în discursul său video adresat națiunii marți seară, că Ucraina a primit cu o zi înainte un pachet de asistență „foarte bun”, constând într-un sistem de apărare aeriană NASAMS, dezvoltat în comun de SUA și Norvegia.

Liderul de la Kiev și-a exprimat mulțumirile pe rețelele de socializare față de SUA și Norvegia.

El a mai spus că în prezent se desfășoară negocieri care să asigure faptul că Ucraina dispune de un stoc de rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, ce joacă un rol esențial în interceptarea rachetelor balistice și hipersonice rusești.

Zelenski a adăugat că testele continuă pentru îmbunătățirea eficienței interceptorilor ucraineni împotriva dronelor rusești cu propulsie cu reacție, care zboară mai sus și mai repede decât dronele convenționale.

Din cele peste 100 de drone rusești lansate marți, a precizat președintele ucrainean, 29 erau cu propulsie cu reacție, iar 18 dintre acestea au fost doborâte.