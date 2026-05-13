Volodimir Zelenski, răspuns pentru HotNews legat de dronele rusești care intră în spațiul aerian al României și nu sunt doborâte. Ce ajutor promite președintele Ucrainei

Președintele ucrainean a anunțat miercuri, la finalul summitului B9 desfășurat la București, că Ucraina va ajuta România cu expertiză în domeniul doborârii dronelor și că un acord cu țara noastră în această privință va fi semnat în curând.

Liderul de la Kiev a răspuns astfel HotNews, care l-a întrebat ce ar trebui să facă România cu dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian și dacă aceastea ar trebui să fie doborâte.

„Vom ajuta. Din partea noastră… De exemplu, astăzi am semnat cu președintele Lituaniei, Gitana Nauseda, un acord în privința dronelor. Am făcut asta și în Orientul Mijlociu și am început cu unele țări europene (producția de drone, n.r.) care sunt pregătite. Cred că o vom face, categoric, și alături de România, lucrăm la asta. Include în primul rând expertiza noastră, să-i trimitem pe oamenii noștri într-o țară sau alta”, a declarat Zelenski, răspunzând întrebării adresate de reporterii HotNews prezenți la Palatul Cotroceni.

„Expertiză… Este vorba despre cum să fie făcută apărarea. Asta este ceea ce avem și suntem gata să ajutăm. Cred că documentul va fi gata în scurt timp. Documentul va fi pregătit și implementat. Noi vom face tot ceea ce putem, experții îl vor verifica”, a mai declarat șeful statului ucrainean.

Secretarul general al NATO, reprezentanți ai SUA, statelor scandinave și statelor din flancul estic al NATO, precum și președintele Ucrainei au participat mai devrem în cursul zilei de miercuri la Palatul Cotroceni pentru Summitul București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Nawrocki.

În debutul summitului, Nicuşor Dan a spus aliaţii trebuie să sporească cheltuielile dedicate apărării, în timp ce Karol Nawrocki a afirmat că războiul Rusiei reprezintă o ameninţare la întreaga ordine nord-atlantică.