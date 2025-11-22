„Vom continua să înarmăm Ucraina”. Susținere fermă a Kievului din partea țărilor din flancul nord-estic al NATO

Liderii celor opt state nord-europene și baltice au discutat sâmbătă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, reafirmând totodată sprijinul pentru Kiev și promițând să continue furnizarea de arme către Ucraina, concomitent cu consolidarea apărării europene pentru a descuraja noi agresiuni rusești, informează Reuters.

„Până acum Rusia nu s-a angajat la un armistițiu sau la orice pas menit să aducă pacea”, se arată într-o declarație comuni a liderilor din Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia.

„Soluțiile care respectă suveranitatea Ucrainei și care vor duce la o securitate și stabilitate mai mare a Ucrainei și a Europei au susținerea noastră deplină”, afirmă semnatarii.

Grupul celor opt țări susține de asemenea înăsprirea sancțiunilor și măsuri economice mai ample care să vizeze Moscova pe măsură ce războiul continuă.

„Vom continua să înarmăm Ucraina și să întărim apărarea Europei”, se mai spune în document.

Declarația survine în contextul în care Ucraina și aliații săi europeni încearcă să dea un răspuns coordonat planului în 28 de puncte pe care l-au prezentat Statele Unite, în vederea unei păci între Rusia și Ucraina.

Declarația de la Johannesburg

Un prim punct de vedere s-a conturat în cadrul summitului G20 de la Johannesburg. Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat, sâmbătă, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summit-ului G20.

Planul în 28 de puncte propus de Washington „este o bază care va avea nevoie de lucru suplimentar”, scrie în declarația liderilor, care se arată „îngrijorați de limitările propuse forțelor armate ucrainene, care ar lăsa Ucraina vulnerabilă la atacuri viitoare”.

Declarația este semnată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Antonio Costa, de președinții Emanuel Macron (Franța) și Alexander Stubb (Finlanda), premierii Mark Carney (Canada), Micheal Martin (Irlanda), Giorgia Meloni (Italia), Sanae Takaichi (Japonia), Dick Schoof (Olanda), Pedro Sanchez (Spania), Keir Starmer (Marea Britanie) și Jonas Gahr Støre (Norvegia).

Aceștia transmit în declarație că propunerea americană „include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă”, însă reiterează „principiul că frontierele nu trebuie schimbate prin forță”.