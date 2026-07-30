Vom putea vorbi cu ChatGPT tot timpul. Ce gamă de dispozitive a anunţat OpenAI  

OpenAI a anunţat că va lansa o linie nouă de dispozitive cu inteligenţă artificială pentru utilizatorii ChatGPT. Dispozitivele vor putea încăpea în buzunar şi promit o experienţă mai „umană”, scrie The Independent.

Preşedintele OpenAI, Greg Brockman, a anunțat că acum compania lucrează la o „familie de produse” pentru ChatGPT. El a făcut anunțul în podcastul „New Things” găzduit de jurnalista americană specializată în tehnologie Joanna Stern.

Unul dintre ele va fi dezvăluit în următoarele luni şi este menit să fie un „companion uman” pentru utilizatorii zilnici ai inteligenţei artificiale.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a descris în trecut produsul ca fiind un dispozitiv de tip „third core”, adică va putea să încapă în buzunar, dar şi pe birou, şi va fi „conştient” de mediul înconjurător și viața utilizatorului, fără să fie intruziv.

Dispozitivul a fost creat în colaborare cu Jony Ive, designer englez şi fost vicepreşedinte al departamentului de design la Apple. Jurnaliștii specializați în tehnologie cred că instrumentul nu va avea ecran, ci va fi echipat cu o cameră şi cu diverşi senzori.

Anunțul vine în mijlocul unei controverse, creatorul ChatGPT fiind chemat în instanță de către Apple. Producătorul iPhone și al altor produse acuză OpenAI că i-ar fi furat „secrete comerciale” pentru a crea noi dispozitive. În centrul acuzațiilor se află doi angajaţi ai OpenAI, care anterior au lucrat la Apple. OpenAI a negat acuzaţiile, susținând că Apple nu a prezentat nicio dovadă în acest sens.

Potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, 68% dintre români folosesc inteligenţa artificială zi de zi, în 2026. ChatGPT este cea mai utilizată platformă AI (83%), urmată de Gemini (35%) şi Microsoft Copilot (15%).