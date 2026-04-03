Vot tensionat în Consiliul de Securitate al ONU pentru o rezoluție privind deschiderea prin forță a strâmtorii Ormuz. Cine se opune

Bahrain a diluat o propunere de rezoluție a ONU privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul opoziției manifestate de China și Rusia față de folosirea forței, scriu Reuters și Associated Press.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze o rezoluție înaintată de Bahrain, și susținută de alte state din Golf, privind protejarea transportului maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz și în zonele învecinate, au declarat vineri mai mulți diplomați, însă China, care deține dreptul de veto, și-a exprimat clar opoziția față de autorizarea oricărei utilizări a forței.

Doi diplomați citați de Reuters au afirmat că ședința celor 15 membri ai Consiliului și votul au fost programate pentru sâmbătă dimineață, și nu pentru vineri, așa cum se planificase inițial.

Prețurile petrolului au crescut puternic de când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie, declanșând un conflict care durează de mai bine de o lună și care a blocat efectiv această arteră maritimă esențială.

„Toate mijloacele defensive necesare”

Diplomații au declarat că Bahrain, actualul președinte al Consiliului de Securitate, a finalizat un proiect de rezoluție, văzut de Reuters, care ar autoriza „toate mijloacele defensive necesare” pentru a proteja transportul maritim comercial.

Proiectul de rezoluție a fost diluat, inclusiv prin adăugarea cuvântului „defensiv”. Inițial, textul propunea „folosirea tuturor mijloacelor necesare”.

Joi dimineață, ministrul de externe al Bahrainului, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, a declarat Consiliului că votul va avea loc vineri, adăugând că așteaptă cu interes o „poziție unitară” din partea Consiliului.

Bahrainul, susținut în eforturile sale de a obține o rezoluție de alte state arabe din Golf și de către Washington, a renunțat la referirea explicită privind aplicarea obligatorie a măsurilor, în încercarea de a depăși obiecțiile altor națiuni, în special ale Rusiei și Chinei.

Proiectul consultat de Reuters autorizează măsurile „pentru o perioadă de cel puțin șase luni și până când Consiliul va decide altfel”.

Opoziția Chinei

Cu toate acestea, în declarațiile adresate Consiliului de Securitate joi dimineață, înainte de diluarea limbajului folosit în proiectul de rezoluție, ambasadorul Chinei la ONU, Fu Cong, s-a opus autorizării folosirii forței.

O astfel de măsură ar însemna „legitimarea folosirii ilegale și nediscriminatorii a forței, ceea ce ar conduce inevitabil la o escaladare suplimentară a situației și ar avea consecințe grave”, a adăugat el.

Associated Press scrie că Rusia și Franța și-au exprimat de asemenea opoziția față de folosirea forței.

O rezoluție a Consiliului de Securitate necesită cel puțin nouă voturi pentru și niciun veto din partea celor cinci membri permanenți: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite.

Al Zayani a afirmat că „încercarea ilegală și nejustificată” a Iranului de a controla navigația internațională în Strâmtoarea Ormuz amenință interesele globale și necesită un „răspuns decisiv”.

Liga Arabă susține eforturile Bahrainului

Secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, a declarat că susține eforturile Bahrainului de a obține o rezoluție.

Joi, Marea Britanie a găzduit o reuniune cu peste 40 de țări privind eforturile de redeschidere și asigurare a trecerii în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz și și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru demersul Bahrainului de a obține o rezoluție pe această temă.

Miercuri, președintele SUA, Donald Trump, a promis că va continua atacurile, dar nu a prezentat un plan pentru redeschiderea strâmtorii.

Acest lucru a determinat o creștere și mai mare a prețurilor petrolului, alimentând îngrijorarea că Statele Unite ar putea să nu joace un rol important în asigurarea unui traseu sigur pentru transportatorii maritimi pe această cale navigabilă.