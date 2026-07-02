„Vrem cu adevărat război?” Șeful apărării din UE lansează un apel ferm

Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu, critică statele membre care cer securitate, dar vor să taie din fonduri, potrivit Euronews.com.

În cadrul unei conferințe recente, Andrius Kubilius a lansat un avertisment dur liderilor europeni. „Vrem cu adevărat război?”, a întrebat retoric oficialul. El a folosit apoi proverbul antic „dacă vrei pace, pregătește-te de război”.

Kubilius explicat că economiile făcute acum în detrimentul siguranței vor genera pagube financiare mult mai mari în cazul escaladării unui conflict deschis.

„Pentru a evita izbucnirea unui război, statele membre trebuie să majoreze bugetul UE la 12-15 la sută din produsul intern brut al Europei”, a afirmat el.

Declarațiile comisarului vin în urma unei propuneri recente a președinției cipriote a Consiliului UE, care s-a încheiat recent, și care includea o reducere de 4% a Fondului pentru Competitivitate, instrumentul menit să stimuleze inovarea tehnologică și apărarea.

Țările contribuitoare nete, precum Germania și Țările de Jos, cunoscute sub denumirea de „frugalii”, au insistat asupra unor reduceri bugetare suplimentare, pledând în același timp pentru redirecționarea resurselor către priorități emergente, cum ar fi apărarea, în detrimentul liniilor tradiționale de finanțare, precum politica agricolă comună și politica de coeziune.

În viziunea comisarului pentru apărare, creșterea cheltuielilor de apărare la nivelul UE oferă o valoare adăugată evidentă prin procedurile comune de achiziții publice, asigurând o eficiență semnificativ mai mare decât cheltuielile la nivel național.

El a făcut o paralelă cu Statele Unite, unde bugetul federal a rămas limitat până când s-a extins brusc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, odată cu dezvoltarea statului modern al bunăstării și securității.

„Dacă statele membre doresc să evite războiul și să economisească bani din cheltuielile de apărare, ar trebui să majoreze atât bugetul UE, cât și cheltuielile guvernamentale la nivelul UE”, a concluzionat Kubilius.