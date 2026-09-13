Vreme instabilă în toată țara, ANM anunță ploi și vijelii până la noapte. S-a răcit simțitor și la București

Meteorologii au emis duminică o informare meteo valabilă în toată țara, până la ora 23.00, în care anunță ploi, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, îndeosebi în prima parte a zilei de duminică (13 septembrie) în Dobrogea vor fi averse în general moderate cantitativ ce vor acumula local 15…20 l/mp și izolat peste 30 l/mp.

După-amiaza, seara și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia. Aceasta se va manifesta prin averse, pe alocuri descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze în general de 40…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură), dar de scurtă durată și asociat averselor (viteze în general de 40…50 km/h).

Vremea la București

Și la București, vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă va fi de 21…22 de grade.

Cerul va fi temporar noros și mai ales spre seară și în prima parte a nopții vor fi averse (cantități de apă în general de 3…5 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.