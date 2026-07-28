„Vremea miracolelor a trecut”. Kelemen Hunor spune că „există o soluție” pentru un nou guvern

Un guvern „de tranziție, de armistițiu”, cu un mandat cel puțin până la finalul acestui an, este soluția pe care o propune liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru ieșirea din criza politică care durează de aproape trei luni.

El face apel la revenirea liderilor partidelor la masa dialogului, lăsând deoparte orgoliile.

„România traversează cel mai dificil moment al anului. Numai în ultimele zile, trei drone rusești au pătruns pe teritoriul României, se desfășoară un adevărat război al dezinformării, iar fondurile europene ar putea fi puse în pericol. August este deja la ușă și nu există guvern. Ce mai așteptăm? Nu vor exista miracole, vremea miracolelor a trecut. Am propus deja nenumărate variante pentru formarea guvernului. Există o soluție: trebuie format, cel puțin până la sfârșitul anului, un guvern de tranziție, de armistițiu”, a scris Kelemen pe Facebook.

Ideea unui guvern „de armistițiu” a fost vehiculată în ultimele luni, fiind invocată chiar de premierul demis Ilie Bolojan.

Cu toate acestea, la ultima rundă de discuții, la Cotroceni, liderii PSD, pe de o parte, și cei ai PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord.

Președintele Nicușor Dan insistă ca desemnarea unui premier să fie făcută în momentul în care există și o majoritate parlamentară pentru învestire. Până acum nici PSD, nici PNL, USR și UDMR nu o au.