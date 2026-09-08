Vremea până pe 5 octombrie. ANM anunță temperaturi diferite de cele normale

Temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât normalul perioadei în următoarele patru săptămâni, în majoritatea regiunilor ţării, anunță meteorologii, care au publicat prognoza pentru intervalul 7 septembrie – 5 octombrie.

Săptămâna 7 – 14 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, centrale şi la munte, iar în cele estice şi sud-estice vor fi apropiate de cele normale.

În ceea ce privește ploile, regimul se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 14 – 21 septembrie

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice şi sud-vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 21 – 28 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar, local, în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.