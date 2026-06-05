Temperaturi anormal de ridicate în următoarele săptămâni. Prognoza meteo, anunțată de ANM. Cum va fi vremea în luna iunie

Vremea va continua să se încălzească în perioada următoare, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în mare parte din țară, mai ales în partea de vest, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 8 iunie – 6 iulie.

Săptămâna 8 – 15 iunie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În privința ploilor, acestea vor fi la un nivel apropiat de cel normal în regiunile estice și sudice, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vestul teritoriului.

Săptămâna 15 – 22 iunie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunie vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale, în toate regiunile.

Săptămâna 22 – 29 iunie

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice, mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 29 iunie – 6 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.