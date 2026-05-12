Vremea se răcește în toată țara. Avertizări cod galben de vânt puternic și ninsori la munte – HARTĂ

Meteorologii au anunțat, marți, că vremea se schimbă radical în toată țara și sunt anunțate temperaturi scăzute, vânt puternic și chiar ninsori la munte. Până marţi seară, aproape toată țara este sub avertizare cod galben de ploi torenţiale și vijelii.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, începând de marți și până joi, la ora 10.00, temperaturile scad accentuat în vest și în nord-vest, apoi și în restul țării, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă vor fi ninsori și lapoviță.

Meteorologii au emis și o atenționare de cod galben pentru vânt puternic, vijelii, grindină, averse torențiale și descărcări electrice pentru aproape toate județele țării. Avertizarea este în vigoare între orele 10:00 și 22:00.

Vânt puternic va fi și în județele Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, în Bucureşti şi în cea mai mare parte a judeţelor Dâmboviţa şi Argeş. Atenționarea este valabilă începând de marți seară, ora 22:00, până miercuri, ora 10:00.

Al treilea cod galben pentru vânt puternic intră în vigoare de miercuri, între orele 10:00 și 22:00, valabil în judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi în municipiul Bucureşti.

Vremea în București

Marți, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate, iar după-amiaza vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, transmit meteorologii. Noaptea, cerul va fi noros și posibile ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 25 de grade, iar cea minimă de 10…12 grade.

Miercuri, temperaturile vor scădea, iar vremea va fi mai rece decât specificul perioadei. Cerul va fi noros și sunt anunțate condiții de ploaie slabă, cu intensificări ale vântului ziua. Temperatura maximă va fi de 17 grade, iar cea minima de 8…9 grade.