Vremea se schimbă brusc: Cod galben de furtuni și vijelii în mai multe regiuni / De când intră în vigoare alerta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de furtuni și vijelii, valabil de duminică de la prânz în mai multe regiuni, unde rafalele de vânt vor atinge 70 km/h.

Meteorologii anunță că duminică, 12 iulie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei. În Dobrogea, aceste fenomene se vor manifesta mai ales seara și noaptea.

Avertizarea cod galben este în vigoare de duminică, de la ora 12:00, până luni la ora 02:00.

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, în intervalul 12 iulie, ora 12 – 13 iulie, ora 02.00. HARTA ANM

Instabilitatea se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50 până la 70 km/h. Pe arii restrânse se vor înregistra vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp.

ANM precizează că fenomenele de instabilitate atmosferică vor apărea duminică, 12 iulie, izolat și în restul țării, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să se extindă, mai ales în jumătatea de est.

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