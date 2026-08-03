Vremurile turismului clasic au apus: Noul top al orașelor devenite adevărate atracții. Japonia și SUA impresionează, Parisul e cel mult pe 2

Un nou clasament a desemnat cele mai atractive orașe din lume pentru anul 2026, destinațiile din SUA și Asia (în special Japonia) ocupând primele locuri datorită recunoașterii lor la nivel mondial și experiențelor unice pe care le oferă vizitatorilor.

Conform celor mai recente cercetări, există o bază științifică care explică ce anume face un oraș să fie atractiv pentru turiști. Noul clasament global nu s-a limitat doar la a analiza unde călătoresc oamenii, ci a analizat și care sunt orașele care le captează atenția și le lasă cele mai puternice impresii emoționale, scrie luni Euronews.

Indicele global de atractivitate turistică a orașelor pentru 2026 (Global Tourism City Attractiveness Index), publicat de Yanolja Research, în colaborare cu Universitatea Purdue și Universitatea Kyung Hee, a analizat în detaliu conversațiile, în 14 limbi, de pe rețelele de socializare pentru a clasifica 200 de destinații.

În loc să se concentreze pe indicatorii obișnuiți ai turismului, precum numărul de vizitatori sau gradul de ocupare a hotelurilor, indicele a măsurat doi piloni: „conștientizarea cognitivă” a destinațiilor, care a evaluat cât de vizibile, de recunoscute și de „prezente în mintea oamenilor” erau destinațiile respective în cadrul discuțiilor globale despre călătorii, și „atractivitatea afectivă”, care a evaluat cât de memorabile și de plăcute erau destinațiile, precum și cât de dornici erau vizitorii să le recomande altora.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, 419 de cuvinte și expresii legate de călătorii – precum „munte”, „hotel”, „mâncare de stradă” și „galerie de artă” – care se încadrau fie în categoria „estetică urbană și peisaje naturale”, fie în categoriile „cultură și istorie”, „turism experimental” sau „ospitalitate”.

„Indicele pentru 2026 arată că cele mai competitive orașe turistice nu mai sunt pur și simplu locurile cele mai vizitate sau cel mai intens promovate”, a declarat dr. SooCheong (Shawn) Jang, profesor la Universitatea Purdue și director al Yanolja Research. „Sunt orașe care reușesc să transforme notorietatea globală în experiențe emoționale semnificative pentru vizitatori”, a punctat el.

Orașele cel mai bine clasate

Indicele global de atractivitate turistică a orașelor pentru 2026 a fost împărțit în trei categorii de clasificare: generală, notorietate și atractivitate.

Clasamentul general

New York, SUA

Paris, Franța

Osaka, Japonia

Kyoto, Japonia

Seul, Coreea de Sud

Londra, Regatul Unit

Roma, Italia

Bangkok, Thailanda

Okinawa, Japonia

Chicago, SUA

Clasamentul după gradul de notorietate

New York, SUA

Paris, Franța

Londra, Regatul Unit

Roma, Italia

Bangkok, Thailanda

Seul, Coreea de Sud

Washington, SUA

Osaka, Japonia

Los Angeles, SUA

Kyoto, Japonia

Clasamentul după gradul de atractivitate

Osaka, Japonia

Kyoto, Japonia

New York, SUA

Seul, Coreea de Sud

Paris, Franța

Londra, Regatul Unit

Roma, Italia

Okinawa, Japonia

Bangkok, Thailanda

Dubai, Emiratele Arabe Unite

Primele locuri, ocupate de marile orașe americane și asiatice

New Yorkul a ocupat primul loc atât în clasamentul general, cât și în cel al gradului de notorietate, coborând doar o poziție în sondajul privind atractivitatea – clasându-se pe locul al treilea.

Studiul a atribuit primul loc în clasamentul general „combinației rare” dintre vizibilitatea globală și percepția favorabilă din partea vizitatorilor. Alte destinații americane, printre care Chicago, Washington și Los Angeles, s-au bucurat și ele de recunoaștere, clasându-se în top 10 atât în clasamentul general, cât și în cel al notorietății.

În total, 16 orașe din SUA figurează în topul mondial al celor 50 de orașe. Potrivit cercetătorilor, această prezență indică un portofoliu care dispune de un ecosistem diversificat de oferte în materie de destinații culturale, de afaceri, de divertisment, de agrement și de stil de viață.

În schimb, Parisul a fost clasat cel mai sus dintre orașele europene – pe locul al doilea în clasamentul general și în cel al gradului de cunoaștere, și pe locul al cincilea în ceea ce privește atractivitatea.

„Locul întâi ocupat de New York demonstrează puterea combinării unei recunoașteri globale de neegalat cu un puternic farmec al experimentării”, a spus dr. Jang. „În același timp, ascensiunea destinațiilor asiatice precum Osaka, Kyoto, Seul și Okinawa arată că atractivitatea emoțională devine o sursă decisivă a competitivității turistice.”

Cercetarea evidențiază faptul că destinațiile asiatice ocupă o poziție dominantă în ceea ce privește atractivitatea, 60% dintre destinațiile incluse în clasamentul de atractivitate fiind situate în Asia.

Potrivit cercetătorilor, se observă o schimbare în ceea ce privește elementele care suscită cel mai mare interes în turismul global. Au apus vremurile în care un oraș era definit de repere emblematice sau de infrastructură; acum, destinațiile care se remarcă sunt cele care reușesc să-și combine notorietatea globală cu experiențe unice pentru vizitatori, care pot fi împărtășite și care oferă satisfacție emoțională.

Castel din Osaka, Japonia. FOTO: © Trackzipp | Dreamstime.com