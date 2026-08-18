Vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității, refăcuți de la zero. Cine și cum a refăcut aceste simboluri ale Bucureștiului

Recent, vulturul și cei doi grifoni de pe frontonul Palatului Universității s-au întors în București, la înălțime, unde le-a fost și le este locul.

Astfel, un gol din istoria arhitecturală a orașului a fost umplut după mai bine de 80 de ani, o reparație pe cât de rară, pe atât de excepțională.

Frontonul Palatului Universității și-a pierdut podoabele, rând pe rând. Cutremurul din 1940 a doborât acvila, un grifon a fost distrus de bombardamentele din aprilie 1944, iar celălalt de comuniști.

Ornamentele refăcute acum cântăresc mai bine de o tonă și jumătate, au fost turnate în bronz și au fost urcate și fixate pe clădirea aflată în curs de restaurare și consolidare.

Citește, pe B365.ro, cât de dificil a fost procesul și cine s-a ocupat de reconstruirea vulturului și grifonilor.