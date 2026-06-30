Warren Buffet a renunțat la donația de miliarde de dolari pe care o făcea la jumătatea anului. Care este motivul

Warren Buffett a renunțat la donația sa de miliarde de dolari pe care obișnuia să o facă la jumătatea anului către Fundația Gates, așteptând rezultatele anchetei efectuate de Fundație cu privire la propriile legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, care a murit în 2019, scriu Wall Street Journal și Reuters.

Fundația s-a aflat în centrul unei controverse din cauza asocierii președintelui ei, Bill Gates, cu Epstein. Publicarea unor e-mailuri în ianuarie de către Departamentul de Justiție al SUA a scos la iveală, de asemenea, comunicări dintre Epstein și angajați ai Fundației Gates.

Mark Suzman, directorul executiv al Fundației Gates, a comandat o anchetă externă pentru a evalua relațiile anterioare ale fundației cu Epstein. Rezultatele sunt așteptate în această vară.

Buffett amână decizia privind donația până mai târziu în cursul anului, posibil până la momentul publicării scrisorii sale de Ziua Recunoștinței, potrivit WSJ, care citează surse familiarizate cu planurile lui Buffett.

Buffett, președintele în vârstă de 95 de ani al Berkshire Hathaway, a donat în ultimele două decenii acțiuni ale conglomeratului în valoare de peste 47 de miliarde de dolari către Fundația Gates.

Reputația lui Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a fost afectată în urma publicării, în februarie, a unor documente referitoare la Epstein de către Departamentul de Justiție.

Gates, în vârstă de 70 de ani, nu a fost acuzat de nicio infracțiune. El și-a exprimat în repetate rânduri regretul pentru faptul că a avut vreo legătură cu Epstein și a negat că ar fi petrecut timp cu victimele lui Epstein.