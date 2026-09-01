Warren Buffett: „Clarvăzătorul” care a construit cele mai profitabile investiții din toate timpurile

E omul care a transformat o fabrică textilă cu probleme într-un motor economic puternic și apoi în cel mai de succes holding de pe planetă. Un investitor legendar care nu speculează, ci investește în acțiuni valoroase. Doamnelor și domnilor, haideți să vedem cine este talentatul Warren Edward Buffett.

S-a născut în 30 august în 1930. Are acum 96 de ani și peste 145 de miliarde de dolari. Cu compania sa, Berkshire Hathaway, s-a alăturat clubului celor cu o capitalizare de peste 1 trilion de dolari.

Warren E. Buffett, președinte al consiliului de administrație și director executiv al Berkshire Hathaway Inc., participă la un forum în cadrul Salonului Auto Internațional de la New York, pe 31 martie 2015.

FOTO: Mary Altaffer / AP / Profimedia

Berkshire este singura companie non-tech, singura reprezentantă a așa-numitei „economii vechi”, care a reușit acest lucru. Investițiile sale variază de la căi ferate și energie la asigurări și industria alimentară. A fost întotdeauna precaută față de sectorul tehnologic, dar a îndrăznit să facă o investiție mare în Apple, ceea ce i-a adus un profit uriaș. După ce a vândut jumătate din această poziție în ultimul an, fluxul său de numerar a crescut la 277 de miliarde de dolari.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

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Originile

Buffett s-a născut din părinții Howard și Leila Buffett pe 30 august 1930, în Omaha, Nebraska. A fost al doilea dintre trei copii și singurul băiat. Tatăl său a fost membru republican al Congresului SUA timp de patru mandate, deși era mai degrabă libertarian decât conservator.

Câștigarea de bani a fost una dintre primele interese ale lui Warren, lucrând după orele de școală de la o vârstă fragedă. La 11 ani, a cumpărat o acțiune. Iar când a împlinit 14 ani, a investit banii economisiți și profitul din acțiuni în 40 de acri de teren, pe care apoi i-a închiriat.

La îndemnul tatălui său, a aplicat la Universitatea din Pennsylvania și a fost acceptat la vârsta de 16 ani și jumătate. Doi ani mai târziu, s-a transferat la Universitatea din Nebraska.

După absolvire, tatăl său l-a convins din nou de valoarea educației, încurajându-l să urmeze studii postuniversitare. Harvard l-a respins pe Buffett, dar Universitatea Columbia l-a acceptat.

A avut norocul să-l aibă printre profesori pe Benjamin Graham, părintele investițiilor bazate pe valoare. Studiile sale la Columbia au pus, fără îndoială, bazele unei cariere de succes.

După absolvire, Graham a refuzat să-l angajeze pe Buffett, sugerându-i chiar să evite o carieră pe Wall Street. Motivul a fost că Graham însuși fusese respins de firmele de pe Wall Street, despre care credea că se datora faptului că era evreu.

Primii săi pași profesionali

Buffett s-a întors la Omaha pentru a lucra la firma de brokeraj a tatălui său. S-a căsătorit cu Susan Thompson în 1952 și au întemeiat o familie. După trei ani, Graham s-a răzgândit și i-a oferit lui Buffett un loc de muncă în New York.

Spre deosebire de mentorul său, Benjamin Graham, Buffett a vrut să privească dincolo de cifre și să se concentreze pe echipa de conducere a unei companii și pe avantajul competitiv al produsului său pe piață atunci când lua în considerare o investiție.

La New York, Buffett a avut ocazia să dezvolte teoriile de investiții pe care le învățase de la Graham la Columbia. Investițiile bazate pe valoare implicau căutarea de acțiuni care se vindeau la un discount semnificativ față de valoarea activelor subiacente, pe care el le numea „valoare intrinsecă”. Buffett nu a urmat doar ideea. A vrut să o ducă mai departe.

Parteneriatul cu Munger și achiziția Berkshire

În 1956, s-a întors la Omaha, a fondat Buffett Associates și, mai târziu, a cumpărat o casă. Până în 1962, avea 30 de ani și era deja milionar când și-a unit forțele cu Charlie Munger, pe care îl întâlnise prima dată în 1959. Parteneriatul lor a dus în cele din urmă la dezvoltarea unei filozofii de investiții bazate pe ideea lui Buffett că investițiile în valoare erau mai mult decât simpla încercare de a stoarce ultimii câțiva dolari din afacerile aflate în dificultate.

Pe parcurs, cei doi parteneri au achiziționat Berkshire Hathaway, o fabrică de textile care era pe cale să se închidă. Ceea ce a început ca o investiție clasică bazată pe valoare a devenit o investiție pe termen lung atunci când afacerea a dat semne de viață. Fluxul de numerar din afacerea cu textile a fost folosit pentru a finanța alte investiții.

În cele din urmă, afacerea inițială a fost umbrită de cea a celorlalte companii. În 1985, Buffett a închis afacerea cu textile, dar a continuat să folosească numele, transformând în cele din urmă Berkshire Hathaway într-un holding de miliarde de dolari.

Cum a crescut imperiul său

Când Buffett și-a cumpărat primele acțiuni la Berkshire Hathaway în 1962, compania se confrunta cu concurența producătorilor low-cost, care o împingeau în jos. Acțiunile ieftine i-au permis să achiziționeze o participație majoritară în 1965. Acțiunile se tranzacționau la 8 dolari când Buffett le-a cumpărat pentru prima dată, iar valoarea lor crescuse la 20 de dolari când a devenit CEO la sfârșitul anilor 1960. Astăzi, prețul acțiunilor a crescut la peste 700 de dolari.

Cum a reușit?

Buffett a folosit profiturile inițiale ale Berkshire pentru a cumpăra alte companii, inclusiv National Indemnity. Avantajul asigurării? Capitalul disponibil după plata primelor și înainte de depunerea cererilor de despăgubire. Buffett l-a folosit pentru a investi în continuare în afaceri pe care le considera ca având fundamente și perspective solide. Cu profiturile din aceste investiții, și-a extins și mai mult participațiile.

În 1972, a achiziționat See’s Candy, care a produs o sumă considerabilă de numerar pentru investiții. Astfel, a început să investească în giganți precum American Express, Bank of America, Coca-Cola și Apple. Investițiile sale au fost întotdeauna pe termen lung. A ales companii cu produse/servicii inovatoare, o echipă de guvernanță puternică și marje de profit ridicate. Desigur, a fost atent să profite de oportunitățile în care, din diverse motive ciclice, acțiunile lor erau la preț redus.

Până în 1985, ultima fabrică de textile din Berkshire se închisese. Transformarea companiei era completă. Astăzi, Berkshire controlează peste 65 de companii cu o capitalizare de piață combinată de peste 800 de miliarde de dolari.

Strategia sa

Filosofia de investiții a lui Buffett se bazează pe achiziționarea de acțiuni în companii pe care le consideră bine gestionate și subevaluate. Când face o achiziție, intenția sa este să dețină acțiunile pe termen nelimitat. Coca-Cola, American Express și Costco au îndeplinit toate criteriile sale și au rămas în portofoliul Berkshire Hathaway timp de mulți ani.

„Cineva stă astăzi la umbră pentru că altcineva a plantat un copac acum mulți, mulți ani”, a spus el, descriindu-și filozofia.

În multe cazuri, el a cumpărat companiile direct, continuând să lase echipele lor de management să se ocupe de operațiunile zilnice. Printre cele mai cunoscute companii care se încadrează în această categorie se numără See’s Candies, Fruit of the Loom, Dairy Queen, Pampered Chef Ltd., Heinz și GEICO.

Fiind un tehnofob, Buffett a privit cu un scepticism intens ascensiunea incredibilă a acțiunilor companiilor tehnologice de la sfârșitul anilor 1990. Refuzând să investească în companii care nu îndeplineau criteriile menționate mai sus, Buffett a fost batjocorit de traderii de pe Wall Street și etichetat drept „depășit”. „Răzbunarea” nu a întârziat. Dezastrul care a avut loc odată cu explozia bulei dot.com i-a dus la faliment pe mulți dintre acei experți care îl disprețuiseră. Buffett și-a văzut profiturile dublându-se.

Avere și caritate

Deci, ce faci cu toți acești bani când ești cel mai de succes investitor din lume? Cumperi iahturi de lux, supermașini, complexe rezidențiale de lux și chiar insule? Nu, exact.

Dacă ești Buffett, pur și simplu trăiești o viață confortabilă, fără multe luxuri și… donează. Bibliotecilor și școlilor din întreaga lume, organizațiilor care sprijină grupurile vulnerabile și în alte părți. Cea mai mare parte a averii sale, când va muri, va merge la Fundația Gates, urmând să fie alocată în principal organizațiilor educaționale. El a crezut întotdeauna că educația este cel mai „scump” cadou pe care îl poți oferi cuiva.

Viața personală și viața de zi cu zi

Buffett continuă să facă schimbări. Încă locuiește într-o casă cu cinci dormitoare pe care a cumpărat-o în 1958 pentru 31.500 de dolari, bea Coca-Cola și ia masa la restaurante locale, având o preferință pentru fripturi și burgeri. Ani de zile a evitat ideea de a cumpăra un avion corporatist.

Buffett s-a căsătorit cu Susan Thompson în 1952. Au avut trei copii, Susie, Howard și Peter. Erau separați din 1977, dar nu divorțaseră niciodată. Au fost separați de moartea ei, în 2004. Thompson a fost cea care l-a prezentat pe soțul ei (și prietenul ei de-a lungul timpului, așa cum îl numea ea) lui Astrid Menks, o chelneriță. Buffett și Menks au început să locuiască împreună în 1978 și s-au căsătorit în cele din urmă în august 2006.