WEBINAR, 3 septembrie 2026, ora 16.00: Cum luăm fondurile SME Eco-Tech. O șansă rară la finanțare pentru firmele din comerț și alte domenii

Joi, 3 septembrie 2026, de la ora 16.00, avem WEBINAR, live video pe canalele StartupCafe de YouTube și Facebook: programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, o șansă rară la finanțare pentru firmele românești din comerț și din alte domenii, precum și pentru microîntreprinderi, după ultimele modificări ale schemei de ajutoare de la Ministerul Economiei.

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Articol susținut de Goodwill Consulting