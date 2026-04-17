Weekend cu ploi și vijelii în București: ANM anunță o schimbare radicală a vremii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru Capitală, avertizând că vremea se schimbă radical începând de vineri seară.

În intervalul 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea când vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice, anunță meterologii.

Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 21 – 22 de grade, iar cea minimă de 7 – 9 grade.

Sâmbătă, între orele 9:00 – 20:00, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice perioadei.

Cerul va fi temporar noros și, mai ales după-amiaza, vor fi averse posibil moderate cantitativ (în jurul a 10 litri/mp).

Totodată, vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35 – 40 km/h, iar temperatura maximă va oscila între 17 și 19 grade.

ANM precizează că, în intervalul 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 20:00, pentru Municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică de averse moderate cantitativ și intensificări ale vântului.