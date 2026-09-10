Weekend cu vremea dată peste cap în București: Temperaturile se prăbușesc duminică

După două zile călduroase, Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare radicală a vremii în Capitală, cu o prăbușire a temperaturilor cu aproape 10 grade duminică, când sunt așteptate ploi și un vânt moderat.

În cursul zilei de joi, vremea va fi frumoasă şi călduroasă, cu o maximă termică de 31 – 32 de grade, cu cer mai mult senin şi vânt slab şi moderat. Temperatura minimă va fi de 16 – 17 grade, mai scăzută la marginea orașului, spre 14 grade.

Vineri, vremea se va menţine frumoasă şi călduroasă, cu cer mai mult senin ziua şi variabil noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului, apoi slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 14 – 17 grade.

În intervalul 12 septembrie ora 09:00 – 13 septembrie ora 09:00 (sâmbătă), vremea va fi caldă, cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea, când vor fi averse (cantităţi de apă în jurul a 5 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla în general slab ziua, apoi moderat, cu viteze la rafală de până la 35 km/h.

Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar cea minimă de 14 – 16 grade.

Pentru intervalul 13 septembrie ora 09:00 – 13 septembrie ora 22:00 (duminică), vremea va fi închisă şi se va răci. Potrivit meteorologilor, vor fi averse şi se vor acumula cantităţi de apă în medie de 5…10 l/mp, iar vântul va sufla moderat.

Temperatura maximă va fi de 23 – 25 de grade, iar cea minimă de 13 – 15 grade.