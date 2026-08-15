Weekend trending în Brașov, 15-16 august: Unde bei o cafea, o bere artizanală sau mănânci bine dacă ajungi la Brașov Jazz & Blues Festival

Acest weekend este ideal pentru a descoperi Brașovul între o cafea și un concert de jazz, între o masă în Piața Enescu și o plimbare prin Șchei, între un pahar de vin După Ziduri și un jam session care se termină târziu în noapte pe Republicii. Ca să nu rătăcești aiurea, am făcut o listă cu câteva cafenele, baruri, terase și restaurante unde chiar merită să te oprești.

Între 14 și 16 august, Piața Sf. Ioan devine scena principală a celei de-a 14-a ediții a Brașov Jazz & Blues Festival. În weekend programul începe sâmbătă și duminică de la 18:30. Pe 15 august cântă Sharrie Williams și Walter Trout, iar duminică, 16 august, Charlotte Colace și Alfredo Rodríguez Trio. Dar festivalul nu se termină când se sting luminile de pe scena din Piața Sf. Ioan. În toate cele trei zile, Brașov Jazz & Blues se mută și în alte locuri din oraș, de la întâlniri matinale și concerte în spații mai mici până la jam session-urile de noapte de la O’Peter’s Irish Pub.

Cafea, muzică și cea mai frumoasă grădină de vară din Brașov

Dacă vrei să începi ziua de festival într-un loc deosebit din Brașov, mergi spre Waldkafe, pe strada Cloșca 28. E o plimbare plăcută, chiar dacă va trebui să urci un pic.

Cafeneaua este amenajată într-o casă cu istorie, cu o grădină verde, printre meri și peri și flori și cu priveliște spre oraș și Tâmpa. E un hidden gem al Brașovului și locul în care nu te grăbești deloc să-ți termini cafeaua sau berea. Iar în weekendul acesta ai un motiv în plus să ajungi aici. Sâmbătă, 15 august, de la ora 11:00, Waldkafe găzduiește „Muzică și discuții matinale”, cu Anca Otescu și Vlad Isac, iar duminică, tot de la 11:00, vin Dalma și Watzzy. Concertele sunt acompaniate de discuții despre muzică și scena locală, iar intrarea este liberă.

Book Coffee Shop – cafea, cărți și o pauză în centru

Pe strada Sfântul Ioan, la numărul 24, Book Coffee Shop e o variantă bună pentru cei care vor să-și înceapă ziua în centrul vechi, dar într-un ritm mai lent și mai ferit de aglomerația de pe Republicii.

Cafeaua de aici e de la Origo și, așa cum spune și numele, e locul ideal pentru a citi câteva pagini dintr-o carte în timp ce te bucuri de un flat white sau un Americano.

CH9 – cafea la Biserica Neagră

De pe terasa de la CH9 ai cea mai bună vedere la Biserica Neagră, asta pentru că mesele se află chiar în fața intrării în cel mai vizitat obiectiv turistic din Brașov.

Cafeneaua funcționează într-o clădire veche renovată, iar atmosfera de aici o face potrivită pentru o oprire mai lungă decât clasica cafea băută pe fugă sau la to go. În plus, are și bere artizanală, pentru cei care ajung aici mai târziu și au băut deja cafeaua prin altă parte. E și locul ideal dacă trebuie să deschizi un pic laptopul pentru o oră de work remote.

Twin Beans – cafea în Șchei

Pentru cei care vor să fugă puțin de aglomerația din centrul turistic, merită făcută o plimbare până în Șchei, la Twin Beans, pe strada Prundului 47.

Zona e una dintre cele mai frumoase părți ale Brașovului vechi, iar cafeneaua de aici se potrivește bine într-o dimineață în care vrei să combini cafeaua cu o rătăcire pe străduțele Șcheiului. De asemenea, poate reprezenta și popasul ideal dacă pornești la picior spre Pietrele lui Solomon, pentru a urca în Poiană pe Drumul Vechi.

Omelett – pentru cei care iau micul dejun foarte în serios

Dacă „o cafea și ceva dulce” nu este suficient pentru tine și vrei să începi ziua direct cu un mic dejun consistent și instagramabil, Omelett, de pe strada Mureșenilor 16, este unul dintre locurile cele mai potrivite pentru așa ceva. Este ideal și pentru brunch, pentru că programul de mic dejun este prelungit până la ora 15:00.

Ingredientele folosite sunt atent alese și de la producători locali. De exemplu, ouăle sunt de la „găini fericite, crescute la munte”, ​brânzeturile sunt de la Ferma Cățean din Rotbav și Uzonka Cheese din Bățanii Mari, Covasna; ​pâinea cu maia este de la Brutăria Tothek din Săcele, mezelurile sunt de la Petry din Târgu-Mureș, berea craft este de la Cheia, făcută cu apă de munte de Zăganu, iar merele sunt din Livezile Dobrinoiu.

Tipografia – clasicul care încă funcționează

Tipografia este una dintre recomandările care nu prea mai are nevoie de introducere pentru cei care au mai ieșit în Brașov. Pe strada Postăvarului, chiar în centrul vechi, locul funcționează deopotrivă ca bar, cafenea și spațiu cultural.

Poți veni dimineața la cafea și mic dejun, la prânz să lucrezi câteva ore pe laptop, iar seara să rămâi la un pahar de vin sau bere și poate la vreo lansare de carte sau recital de poezie. Are și o mică terasă cu vedere la munte și o ofertă generoasă de beri artizanale.

Foto: https://www.instagram.com/p/DYUdaROgAVH/

Bistro de l’Arte – brunch memorabil

Pentru un brunch memorabil, Bistro de l’Arte, din Piața Enescu, rămâne unul dintre locurile pe care merită să le ai pe listă.

Restaurantul are peste două decenii de istorie și este una dintre instituțiile gastronomice ale Brașovului. În spatele bucătăriei se află Oana Coantă, bucătar și proprietar, desemnată de Gault&Millau „Woman Chef of the Year” în 2019.

Locul este ideal pentru o masă în tihnă, mai ales dacă ai o zi întreagă de petrecut în centrul orașului, iar mâncarea de aici sigur nu te va lăsa indiferent.

Dei Frati – când vrei paste

La câțiva pași de Bistro de l’Arte, în Piața George Enescu, Dei Frati este unul dintre cele mai cunoscute restaurante cu specific italian din Brașov. Pastele sunt excelente, făcute in house, dar nu sunt de neglijat nici celelalte preparate din meniu, cum ar fi Fritto Misto sau pieptul de pui la cuptor cu brânză de capră învelit în bacon și cartofi la cuptor. E necesară rezervare ca să prinzi loc, mai ales în weekend.

Pilvax – pentru o masă cu influențe maghiare și un pahar de vin

Pilvax, de pe strada Michael Weiss, este o variantă bună dacă vrei să mănânci ceva cu influențe maghiare sau dacă ți se face poftă de un gulaș ca la carte.

Restaurantul are și profil de wine bar, așa că se potrivește bine pentru o masă fără grabă sau pentru un pahar de vin înainte de a pleca spre concerte.

Manna Manna – pentru o pauză de prânz mai relaxată

Manna Manna, pe strada Doctor Victor Babeș, e o variantă bună dacă vrei să ieși din zona turistică a centrului și să mănânci pe o terasă verde și frumoasă, frecventată mai mult de localnici. Fiind mai departe de centru, vei evita aglomerația și sunt șanse mai mari să găsești o masă liberă.

De menționat că bucătăria funcționează până la 18:00, așa că e mai potrivit pentru brunch sau prânz decât pentru cină. De asemenea, meniul se schimbă zilnic și este anunțat pe Facebook.

AntreU – dacă vrei ceva rapid, dar nu banal

Dacă n-ai chef să stai așezat la masă sau ai doar o oră la dispoziție între plimbare și concert, una dintre cele două locații AntreU – Focaccerie (Apollonia Hirscher 14) și Prosciutterie (Gheorghe Barițiu 32), reprezintă o alegere foarte practică, dar și gustoasă.

Sandvișurile de aici sunt imense și foarte apreciate de brașoveni și turiști deopotrivă, drept dovadă tot timpul e coadă aici. Focaccia este făcută chiar în fața ta, iar restul de ingrediente provin din Italia.

Juno Wine Garden – pentru vin și muzică după zidurile cetății

Grădina de pe Aleea După Ziduri este construită în jurul vinului, cu selecții de etichete românești și din Republica Moldova, mâncare, cafea și bere artizanală. Spațiul verde, zidurile vechii cetăți și atmosfera de grădină fac din Juno unul dintre locurile cele mai potrivite din oraș pentru o seară de august. Ce va surprinde imediat pe oricine trece pe aici pentru prima dată este faptul ca la mese se stă în butoaie imense de vin. În trecut, în aceste butoaie din grădină te puteai caza.

Mai mult, Juno este chiar parte din programul Brașov Jazz & Blues Festival: în perioada festivalului sunt programate seri de muzică live aici.

Aftăr Stube – bere, cocktailuri și o terasă cu Tâmpa în fundal

Ca să pui punct unei zile de festival, Aftăr Stube, pe strada Alecu Russo, este una dintre variantele bune dacă vrei atmosferă și să alegi din 120 de beri artizanale, câte au în meniu.

Are o terasă interioară generoasă și cu vedere spre Tâmpa, iar interiorul este un fel de colecție de obiecte vechi, ciudate și uneori complet neașteptate (o proteză de picior suspendată pe un perete sau dihori împăiați), iar atmosfera de weekend este mai degrabă de petrecere între localnici decât de local turistic. Cu alte cuvinte, aici ai șanse să stai la aceeași masă cu brașoveni care au ieșit la bere după o zi pe bicicletă sau după o săptămână de muncă.

Și programul ajută: localul este deschis până la miezul nopții în weekend.

O’Peter’s – când nu vrei să se termine muzica

Pentru cei care nu consideră că seara s-a terminat odată cu bisul de la scena principală, există O’Peter’s Irish Pub, pe strada Republicii. În timpul Brașov Jazz & Blues Festival, aici sunt programate, în perioada 14–16 august, jam session-uri cu Lars Kutschke Band și artiști invitați ai festivalului.

Dar și în afara festivalului O’Peter’s Irish Pub este un loc care găzduiește la subsol multe concerte, dar și un loc aparte în peisajul brașovean, fiind unicul Irish pub din oraș. Deci, pentru un pint de Guinness sau un Irish whiskey și voie bună, aici trebuie să vii când treci prin Brașov.