Weekend trending în București, 1-3 mai: Mici, party cu Stela Enache, sound safari la Ateneu, Dâmbovița care unește și blockbustere srilankeze

E primul weekend din mai, care este, de fapt, o mini vacanță de 3 zile, ceea ce înseamnă că s-a plecat deja masiv din oraș spre mare și munte, iar orașul este mai liber. Din păcate vor fi și temperaturi scăzute și ploi. Cu toate astea, se anunță grătare la fiecare terasă din oraș, iar micii sunt o prezență obligatorie în meniurile de peste tot. Avem și străzi deschise, concerte și evenimente de toate tipurile care să ne facă să nu ne dorim să lenevim prea mult prin case.

Cafeaua o poți bea la Room4 Coffee Yard (General David Praporgescu 4), o frumoasă cafenea descoperită în trecut și de Oana Titică. „Doar o pisică leneșă întinsă pe trotuar, apoi intrarea în curtea Room4, la numărul 4, unde dacă n-ai ști dinainte că găsești o cafenea, ar fi putut fi liniștită o intrare în serele unei grădini botanice. Nu cu mult diferită de Sera Eden, de găsit puțin mai sus – desigur, considerabil mai mică și mai intimă. […] Aici, la Room4, beau pentru prima dată Cold Brew Lemonade, o ‘soră’ a Cold Brew Tonic, care este exact ce-i spune numele: cafea preparată după metoda extracției la rece, în care cafeaua este ținută în apă cu temperatură joasă un timp îndelungat (dacă vreți să încercați chestia asta acasă, de regulă 12 ore sau cel mult 24), plus limonadă proaspătă”, scrie Oana Titică în recenzia de pe b365.ro

Pentru că sigur vei fi în căutare de mici în aceste 3 zile, de la Room4 poți să mergi până la Parfum de grătar (Mihai Eminescu 150), aflat la o distanță perfectă pentru o plimbare relaxată, poate și cu un popas în Grădina Icoanei. Deschis prin 2024, acest local oferă, așa cum îi spune și numele, tot felul de preparate la grătar. Și nu orice fel de grătar, ci cu jar. Vei găsi aici mici, pastramă, frigărui și tot felul de fripturi, cu tot cu muștar garniturile care merg de minune cu aceste preparate. Mai este există un Parfum de grătar deschis la final de 2025 și la adresa Bd. Mihail Kogălniceanu 18.

Dacă de 1 Mai nu vrei să ieși din casă, pentru că vremea nu va fi tocmai plăcută, colegul Mihai Popescu a testat cei mai buni mici din București livrați la domiciliu cu Wolt. „Am luat mici de la opt restaurante diferite de pe aplicația Wolt și am făcut un top personal din ele, aproximativ 500 de lei dați pe mici timp de 8 ore, în caz că sunteți curioși. Și, da, i-am ucis pe toți colegii de la muncă cu mirosul, dar e ok că i-am împărțit și cu ei. Altfel nu supraviețuiam la aproximativ 30 de mici singur”, scrie el pe b365.ro.

De 1 Mai se redeschide și Grădina Mântuleasa (Mântuleasa 40) și proprietarii au anunțat că țin o petrecere de 3 zile împachetată într-un fel de eveniment culinar de tip competiție: trei carmangerii intră într-un „duel” de rețete la grătarul pe cărbuni care funcționează continuu în curte, iar publicul devine juriu informal, cu bere la draft primită gratis la fiecare porție. Mai e anunțat și că atmosfera va fi completată de muzică de mahala.

Dacă ești în căutarea mai multor terase la care poți să comanzi o porție de mici, atunci ai mai jos tot ce-ți trebuie.

Evenimente de 1 MAI

La Grădina Floreasca, lucrurile se pun în mișcare de vineri la prânz pentru un party de 1 Mai cu DJ sets (Baba, Bob, Delia Teși, Meelouna, Phil Cocks), meniu special și intrare liberă, între 12:00 și 22:00.

Și la Beraria H și la Restaurant Pescăruș se organizează „petreceri muncitorești” cu mici, grătar, muzică live și mese lungi cu vedere la lac. La Berăria H, la interior e și muzică lăutărească. În schimb la Pescăruș micii sunt acompaniați de șampanie, purceluș la proțap și muzică live.

Un alt loc care se va aglomera de 1 mai este J’ai Bistrot București, care vine cu oferta – mici, hamsii și muzică românească veche. Cu intrare liberă și o terasă despre care știm deja că e perfectă pentru a te face să te simți că ai plecat din București.

La Grădina Olari, de 1 mai se desfășoară „Prinț și Muncitor”, cu program de la prânz și care merge pe o combinație clasică pentru Ziua Muncii: grătar și băuturi reci, dar cu un detaliu demn de menționat – paharul de prosecco la preț redus (10 lei) lângă porția de mici.

La Green Hours petrecerea de 1 Mai aduce în meniu nu doar micii, dar și parizerul la ziar. „Scăldată într-un aer de nostalgie amuzantă, sănătoasă, joscomunistică, petrecerea începe de la orele 13. Cum altfel decît cu DJ Teo, maistru al șlagărelor, prim-secretar de punk rock, vrăjitor al boxelor și element etern de bună energie?”, scriu organizatorii.

În paralel, spații mai mici din oraș precum Corks Cozy Bar oferă o alternativă mai atent construită și cu o atmosferă mai intimă, de la ora 19:00: degustare de mici din mai multe locuri renumite pentru acest preparat și șprițuri de toate felurile și cât cuprinde, cu 160 lei de persoană.

Pentru cine preferă o variantă mai organizată, terasa de la Caro Hotel Bucharest vine cu un meniu complet de 1 mai: de la scrumbie și pastramă până mici, pui rotisat, salate și deserturi, la 150 lei de persoană. E o ofertă care transformă ziua liberă de 1 Mai într-o ieșire ce se poate lungi pe parcursul întregii zile, mai ales că aici poate fi vizitată și RAD Sculpture Park, parte din RAD Art Fair.

După-amiaza se mută, treptat, spre evenimentele centrate pe muzică. La Control Club, 1 mai începe devreme, de la 14:00, cu grătar și continuă seara cu un concert live Stela Enache și DJ seturi. Intrarea este 50 lei.

La Sala Luceafărul, Ada Milea aduce pe scenă un spectacol plin de umor și absurd, cu iz de sărbătoare „ca pe vremuri”, cu muncă lăsată la poartă, gânduri puse pe pauză și cântece care se aud mai bine când sunt cântate cu umor, ironie și un strop de absurd. Se vor cânta piesele de pe albumele Absurdistan și Republica Mioritică, dar și piese mai noi, într-o formulă îmbogățită de percuțiile atipice ale lui Alex Neagu (care cântă la veioză, uscător de păr, porci, minge de ping-pong etc.). Biletele au prețuri între 80-130 lei.

În paralel, la Hard Rock Cafe Bucharest, concertul Alinei Crișan e cu intrare liberă de la ora 21:30. Se anunță un show plin de energie și hituri pe care fanii le știu pe de rost.

Pentru zona alternativă, 1 mai are și opțiuni mai zgomotoase: concertul Sukar Nation la The Pub Universității. Ocazie cu care se lansează single-ul „Balkan Disco Dance”. Va fi balkan punk, rock și folclor, puse cap la cap într-un concert care ridică sala în picioare și o ține în mișcare până la ultima notă. Biletele costă 60 lei.

Tot de 1 Mai, la Expirat, apare o propunere diferită de restul programului: un spectacol-concert construit ca un musical hip-hop despre grupul Rostopasca, una dintre aparițiile atipice ale artei românești de la finalul anilor ’90. Povestea îi urmărește pe Angela Bontaș, Alina Buga, Nicolae Comănescu, Dumitru Gorzo și Alina Pențac, într-o perioadă scurtă în care au schimbat, cu mijloace improvizate și mult umor, felul în care se făcea artă la nivel local. Accesul se face de la 19:00, spectacolul începe la 20:00 și durează aproximativ o oră și un sfert; este un eveniment 18+. Biletele costă 53 lei.

Timpuri Noi urcă pe scenă la Quantic de 1 Mai. Concertul face parte dintr-un program de sărbătoare care începe mai devreme și include și un opening act, Iarmarock D.P., astfel încât ziua se poate transforma treptat într-o seară de club. Biletele costă 60-100 lei.

Evenimente 2-3 mai

Weekendul însă abia începe vineri. Sâmbătă, 2 mai, orașul reintră oarecum în ritmul obișnuit, cu mahmureala clasică de după sărbătoare. Vom avea Străzi Deschise cu tema „Dâmbovița, râul care unește”. Așa că pe lângă pietonizarea Căii Victoriei, duminică debarcaderul din Piața Națiunilor Unite devine punct de plecare pentru plimbări pe Dâmbovița, între 10:00 și 14:00 și apoi din nou după-amiaza, în timp ce zona Ateneul Român – Calea Victoriei va fi acoperită de tururi ghidate în care se va povesti istoria bulevardului. Spre seară, în Piața Revoluției, programul continuă cu o dezbatere despre viitorul Dâmboviței și o expoziție stradală deschisă pe tot parcursul zilei.

În ceea ce privește concertele din weekend, pe 2 mai, la Quantic are loc concertul aniversar ALTAR marchează 35 de ani de activitate, cu bilete între 75 și 100 lei.

La Control, tot sâmbătă seara, Dirty Disco (50 lei intrare) continuă seria de evenimente începută vineri, cu electro, disco și hituri din anii 90, asigurate de Eugen Rădescu, alături de Moss Farai și Emil Doesn’t Drive.

Tot sâmbătă, la Platforma Wolff avem Electro Circus, cu participarea în premieră în România a lui Saverio Celestri. Setul lui, construit din EBM, industrial, trance și darkwave, e plin de schimbări de ritm și beaturi care fac pe oricine să danseze pe tot parcursul nopții. Alături de el apare și Jokey!, într-un format care ține până dimineață (22:00–06:00). Accesul este gratuit în prima oră, apoi biletele sunt între 30 și 40 lei, în limita locurilor disponibile.

Duminică seara, la Encore Club ai parte de un concert de metal extrem. Putrid Pile (un nume consacrat din underground-ul american) urcă pe scenă alături de Ossyrium. Accesul se face de la 19:30, concertele încep la 20:30, iar biletele sunt între 80 lei (earlybird) și 100 lei.

Tot duminică, 3 mai, la MNAC are loc evenimentul AfterHours (18:30–21:30) e gratuit și mută publicul pe terasa muzeului, într-o formulă mai relaxată, cu DJ set asigurat de Ashpot.

Într-un registru complet diferit, la Ateneul Român are loc duminică o nouă ediție din seria Opus Noisy care schimbă poziția obișnuită a publicului din acest spațiu: spectatorii sunt invitați pe scenă, în interiorul orchestrei. Programul traversează mai multe epoci – de la Wolfgang Amadeus Mozart la Dmitri Șostakovici, Maurice Ravel sau Antonio Vivaldi. Dar acest gen de eveniment de tip „Sound safari” nu este neapărat despre repertoriul, ci mai mult despre experiența de a asculta muzica chiar din mijlocul ei, printre instrumentiști. Biletele costă 250 lei.

Teatru & film

Sâmbătă, 2 mai, la Teatrul Excelsior București, spectacolul „Punk Rock” de Simon Stephens, în regia lui Vlad Cristache, propune o incursiune intensă în universul adolescenței, cu toate tensiunile și contradicțiile ei. Piesa, care durează aproape trei ore fără pauză, explorează teme precum identitatea, violența, fragilitatea emoțională și nevoia de libertate, într-un registru uneori incomod. Recomandat publicului de peste 15 ani. Biletele costă 44-75 lei.

Pe 2 și 3 mai, la Happy Cinema București, are loc un eveniment dedicat culturii din Sri Lanka, organizat de Lankan Live Events in Romania. Programul combină proiecții de film, cu titluri precum „The Wife” și „Riverstone” – blockbustere pentru publicul srilankez, cu momente de entertainment și tradiție, totul special gândit pentru comunitatea srilankeză din România, dar cu deschidere către publicul larg. E ceva mai rar în București, dar care te poate pune în contact cu o cultură mai puțin vizibilă local, dar din ce în ce mai prezentă.

De asemenea, tot pentru cinefili, în acest weekend la Cinema Elvire Popesco programul se concentrează pe selecția filmelor nominalizate la „Cel mai bun film european” din cadrul Premiilor Gopo. Printre titluri se regăsesc producții semnate de regizori precum Jafar Panahi sau Richard Linklater.

În cinematografele din mall-uri, în acest weekend va avea premiera „The Devil Wears Prada 2”. Filmul reia rivalitatea într-un context un pic schimbat: Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep, se apropie de retragere și încearcă să-și mențină influența într-o industrie aflată în declin, în timp ce Emily Charlton, jucată de Emily Blunt, revine în prim-plan ca adversar direct, într-un peisaj media dominat de presiunea veniturilor din publicitate. De această dată, conflictul nu se mai dă în culisele modei, ci prin transformările mai largi ale presei și puterii editoriale.