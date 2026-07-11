Weekend trending în București, 11-12 iulie: ultimele tramvaie Tatra ies la plimbare, Alternosfera cântă „Orașul 511”, Hans Zimmer la lumina lumânării, vocile femeilor iraniene și Moana

Al doilea weekend din iulie vine peste București fără festivaluri sau evenimente uriașe, asta și pentru că pe litoral se întâmplă Beach, Please!, eveniment care atrage mare parte din publicul tânăr. Așadar, vor fi două zile relaxate în oraș, cu muzică clasică, concerte rock, expoziții, întâlniri literare și un eveniment care va stârni, probabil, o doză de nostalgie – ultimele curse ale tramvaielor Tatra înainte de retragerea lor definitivă.

Dacă pentru acest weekend ești în căutarea unui loc cu cafea bună, brunch gustos și arătos și cu o terasă răcoroasă și verde, atunci trebuie să-ți îndrepți pașii spre Bruma Coffee & Wine (Regina Elisabeta 54). „Ne procurăm cafeaua de la prăjitori români care călătoresc pentru boabele lor, iar vinurile de la producători care lasă terroir-ul să vorbească. Tot ce punem pe farfurie este onest și sezonier”, scriu ownerii în descrierea locului.

Altfel, dacă ți-e poftă de un asiatic bun, Dragoș Mihăilă a trecut recent pe la așa ceva și recomandă Asian Lab (Bulevardul Mărășești 12): „Meniul Asian Lab adună la un loc preparate din Vietnam, Thailanda, India, Taiwan, Japonia și China. Preparatele sunt un fel de „Greatest Hits”: Bun Cha sau Pad Thai, Buldak Cheesy Pho, supă Pho, Ramen, Bao Buns, Butter Chicken plus multe altele, printre care și niște Asian Lasagna, pe care n-am gustat-o (încă). Un singur desert și-a croit drum: mango sticky rice”, scrie Mihăilă despre „fratele celor de la Pho Bar, de pe Eminescu”, care nu doar că i-a depășit așteptările, dar și-a făcut loc în ale sale top 10 locante ale anului 2026. Întreaga recenzie pe b365.ro.

Evenimente

În acest weekend avem și un eveniment dedicat memoriei orașului sau cel puțin unei bucăți de istorie urbană. STB și TPBI organizează plimbări gratuite cu tramvaiele care au circulat pe străzile Bucureștiului timp de 53 de ani și care ies acum definitiv din circulație. Vor circula mai multe garnituri Tatra, pe trasee speciale. Mai multe aici.

Sâmbătă seara, la Arenele Romane se întâmplă o aniversare importantă pentru Alternosfera. Trupa împlinește 20 de ani de la lansarea albumului „Orașul 511”, materialul care a definit începuturile formației și care încă ocupă un loc special în repertoriul concertelor sale. În deschidere cântă Snails. Biletele pornesc de la 129 de lei pentru acces general.

Tot sâmbătă, cei care preferă muzica clasică pot merge la Ateneul Român, unde continuă prima ediție a Bucharest Classic Festival. Pianistul Karim Said interpretează Concertul nr. 5 pentru pian de Beethoven, iar Orchestra Simfonică București, dirijată de John Axelrod, încheie seara cu celebra Simfonie a V-a. Festivalul continuă și duminică, cu pianista Adela Liculescu, într-un program dedicat lui Ceaikovski.

Sala Luceafărul găzduiește, sâmbătă, gala EUROPAfest, concertul care încheie ediția din acest an și aduce pe scenă artiști din Europa, Asia și America de Nord, după aproape două săptămâni de concerte și competiții.

La Palatul Parlamentului poate fi văzută în acest weekend, dar și până la finalul lunii, prima ediție a Salonului Național de Artă Vizuală, o expoziție care reunește lucrări ale artiștilor plastici contemporani și poate fi vizitată zilnic între orele 10.00 și 17.00.

În aceeași clădire, tot pe 11 iulie, are loc și unul dintre concertele din seria Candlelight, dedicat muzicii compuse de Hans Zimmer, interpretată într-un decor iluminat exclusiv de lumânări. Prețul biletelor începe de la 140 lei.

O propunere inedită vine de la Centrul Cultural Armean. Sâmbătă seară este organizat evenimentul „A Journey Through the Voices of Iranian Women”, construit în jurul muzicii, poeziei și filmului și dedicat unor personalități feminine din cultura iraniană. Participarea se face pe bază de rezervare, iar numărul locurilor este limitat.

La Cărturești Verona, sâmbătă de la ora 11:00 are loc un eveniment dedicat copiilor, părinților și puterii poveștilor de a ne aduce împreună. Lavinia Braniște și ilustratoarea Andra Badea vor vorbi despre volumul „Pădurea lui Misterilă”, iar întâlnirea este urmată de un atelier pentru părinți și copii.

Duminică dimineață, Circul Metropolitan continuă seria spectacolelor estivale „EQVESTRIA”, montare în aer liber în care numerele de circ sunt completate de demonstrații ecvestre și acrobație.

Duminică, Control Club revine cu o nouă ediție Casual Chess. De la ora 14:00, mesele sunt ocupate de table de șah, iar oricine poate veni să joace, indiferent de experiență, fie că își provoacă prietenii, fie că acceptă o partidă cu un necunoscut. După ora 17:00, după-amiaza se transformă treptat într-o seară de club, cu selecții muzicale semnate Euggn și Somebody’s Daughter.

Seara de duminică îi așteaptă pe fanii Bosquito la Berăria H. Concertul începe la ora 21.00, iar biletele costă între 59,9 și 129,9 lei, în funcție de categoria aleasă.

În schimb, „depeșarii” sunt așteptați la Manasia Hub, unde se organizează sâmbătă o noapte dedicată exclusiv trupei Depeche Mode. Programul iclude piese cunoscute, remixuri, versiuni live și rarități, iar intrarea costă 15 lei.

Cei care preferă să urmărească fotbalul alături de alți suporteri pot ajunge sâmbătă noapte (de la 23:00) la The Fool, unde terasa de pe Calea Victoriei transmite în direct partida dintre Anglia și Norvegia din Campionatul Mondial, un meci care va fi cel puțin interesant. Biletul asigură un loc la masă, fără a mai fi necesară o rezervare separată. Evenimentul este destinat exclusiv persoanelor peste 16 ani.

Teatru & film

Cei care caută o piesă de teatru pentru acest weekend se pot orienta spre Teatrul În Culise, unde duminică seară se joacă „Raskolnikov”, o adaptare după „Crimă și pedeapsă” de Dostoievski, construită ca un thriller psihologic. Spectacolul urmărește confruntarea dintre tânărul student și inspectorul Porfiri, într-o anchetă care devine, treptat, o explorare a vinovăției și a conștiinței. Biletul costă 100 lei.

În cinematografele de mall, weekendul aduce două premiere complet diferite. Pentru fanii filmelor horror, „Evil Dead Burn” continuă universul francizei cu o poveste despre doliu care alunecă rapid în supranatural. O femeie rămasă văduvă ajunge în casa socrilor săi, unde o serie de transformări macabre o obligă să înfrunte o amenințare care pare să nu se oprească nici după moarte.

Cealaltă premieră este „Moana” (aka „Vaiana”), versiunea live-action a animației lansate de Disney în 2016. Debutanta Catherine Laga’aia o interpretează pe tânăra Moana, care pornește într-o nouă aventură pe apele Pacificului pentru a salva insulele amenințate de o forță misterioasă. Dwayne Johnson revine în rolul semizeului Maui, într-o producție care păstrează povestea originală și o transpune într-o versiune cu actori în carne și oase.